Lejos de los medios y sin ser conocido: a qué se dedica el hijo de Sergio Lapegüe

Con la instauración del concepto del “Prende y Apaga”, que salía todas las noches por TN, la vida del conductor Sergio Lapegüe despegó y poco a poco se fue haciendo una de las caras más conocidas de la televisión. Sin embargo, uno de sus hijos, Franco, decidió alejarse de los flashes.

A diferencia de lo que suele suceder en el ambiente mediático, donde los hijos de figuras reconocidas tienden a seguir los pasos de sus padres, Franco Elvis Lapegüe eligió un camino completamente distinto. Mientras su hermana Micaela Lapegüe se destaca como actriz y comunicadora, participando incluso en proyectos junto a su padre, Franco priorizó la discreción y el bajo perfil. Esta elección lo llevó a mantenerse lejos de cámaras, sets de televisión y entrevistas, enfocando su vida en el ámbito profesional y personal, lejos de la exposición pública.

En redes sociales, Franco mantiene una cuenta privada y, según relatan sus familiares, suele pedir permiso antes de aparecer en alguna foto publicada por sus padres o hermana. Esta actitud responde a una convicción clara: preservar su intimidad y construir una vida en donde la exposición no sea protagonista. Mientras su hermana disfruta de los desafíos artísticos y la notoriedad, Franco prefiere la estabilidad, el anonimato y el desarrollo profesional en un entorno más reservado.

El joven se formó como licenciado en Administración de Empresas y trabaja en el sector financiero.

La vida privada de Franco Lapegüe y su vínculo familiar

El contraste entre los hermanos Lapegüe es evidente. Micaela, con una personalidad extrovertida, se sumó a “Lape Club Social” en América TV y a distintos proyectos teatrales y de streaming, compartiendo públicamente su entusiasmo y el cariño con su padre. Franco, en cambio, se mantiene fuera del circuito mediático, aunque disfruta de un vínculo cercano con su familia. Según contó Micaela en entrevistas, comparten caminatas, comidas y viajes, y mantienen una relación sólida y respetuosa, a pesar de las diferencias en sus estilos de vida.

Sergio Lapegüe también ha manifestado en varias oportunidades su orgullo por Franco, destacando su responsabilidad, educación y perseverancia. En un mensaje por el cumpleaños número 27 de su hijo, el conductor describió a Franco como “el bajo perfil de la familia, pero no por eso menos divertido. Sos responsable, educado y perseverante. En silencio estudiaste y te recibiste, mientras trabajabas y vas por más en esta carrera que elegiste”.

La familia Lapegüe respeta y acompaña la decisión de Franco de mantener su vida lejos de la exposición pública.

A qué se dedica Franco, el hijo de Sergio Lapegüe

Lejos de la televisión y los medios, Franco Lapegüe se formó como licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y se graduó en 2020. Su carrera profesional se desarrolla en el ámbito corporativo y financiero. Tras pasar por el Grupo Cepas en el área de E-commerce, Franco se incorporó al equipo de Mercado Libre, una de las empresas tecnológicas más importantes de América Latina, donde ocupa el puesto de Analista Senior de Planificación y Finanzas.

La trayectoria de Franco en el sector empresarial evidencia su compromiso, capacidad de adaptación y búsqueda de desafíos fuera del circuito tradicional de los medios. Si bien cuenta con decenas de miles de seguidores en Instagram, su presencia online es mínima, en línea con su deseo de mantener su vida privada alejada del escrutinio público.