Lejos de los escenarios: cómo es la nueva vida de Axel y de qué trata su negocio

Axel es uno de los cantantes más populares del país con clásicos que se escuchan en todos lados. Si bien tuvo un momento de extrema exposición y trabajo, el artista en 2019 cambió su vida cuando enfrentó una denuncia por abuso sexual que marcó un antes y después en su carrera. Tres años más tarde fue sobreseído.

A pesar de que el cantante fue declarado inocente por la Justicia, su vida no volvió a ser la misma, se separó de su pareja y madre de sus cuatro hijos. Si bien volvió a los escenarios y a reflotar su carrera artística de décadas.

En ese tiempo decidió abocar su vida a nuevos proyectos que no estén relacionados con su carrera artística. Axel siempre tuvo un marcado estilo por la naturaleza y lo consciente, es por eso que hace unos años se mudó a Córdoba, escenario de conexión en el que compuso sus temas.

Axel

El cantante abrió su negocio gastronómico que combina su vínculo con la paternidad y la necesidad de emprender.

De qué trata el negocio de Axel

Según contó en una entrevista por YouTube, la idea surgió porque sus hijas son fanáticas de los mac and cheese, y cómo estos eran difíciles de conseguir en las Sierras Cordobesas, tomó la decisión de crear su receta.

El negocio de Axel lejos de la música

Axel puso de nombre a su local Macarroneando, se trata de una especie de comida al paso que se ubica en la localidad de Villa de las Rosas, donde vive. El negocio se ubica a pocos metros de la terminal.

Este proyecto mezcla lo internacional con el espíritu cordobés. Una receta de pasta con queso, que tiene ingredientes naturales y locales.

“Superó todas nuestras expectativas”, expresó el artista sobre el negocio que crece de a poco y ya es una parada esencial para todo turista o residente que pasa por el lugar.