Lejos de los escenarios: cómo es la nueva vida de Axel y de qué trata su negocio

El cantante apostó a un nuevo proyecto diferente a la música y lejos de la exposición.

Magdalena Rodríguez Castro
Magdalena Rodríguez Castro

24 de enero de 2026,

Axel es uno de los cantantes más populares del país con clásicos que se escuchan en todos lados. Si bien tuvo un momento de extrema exposición y trabajo, el artista en 2019 cambió su vida cuando enfrentó una denuncia por abuso sexual que marcó un antes y después en su carrera. Tres años más tarde fue sobreseído.

A pesar de que el cantante fue declarado inocente por la Justicia, su vida no volvió a ser la misma, se separó de su pareja y madre de sus cuatro hijos. Si bien volvió a los escenarios y a reflotar su carrera artística de décadas.

En ese tiempo decidió abocar su vida a nuevos proyectos que no estén relacionados con su carrera artística. Axel siempre tuvo un marcado estilo por la naturaleza y lo consciente, es por eso que hace unos años se mudó a Córdoba, escenario de conexión en el que compuso sus temas.

El cantante abrió su negocio gastronómico que combina su vínculo con la paternidad y la necesidad de emprender.

De qué trata el negocio de Axel

Según contó en una entrevista por YouTube, la idea surgió porque sus hijas son fanáticas de los mac and cheese, y cómo estos eran difíciles de conseguir en las Sierras Cordobesas, tomó la decisión de crear su receta.

Axel puso de nombre a su local Macarroneando, se trata de una especie de comida al paso que se ubica en la localidad de Villa de las Rosas, donde vive. El negocio se ubica a pocos metros de la terminal.

Este proyecto mezcla lo internacional con el espíritu cordobés. Una receta de pasta con queso, que tiene ingredientes naturales y locales.

“Superó todas nuestras expectativas”, expresó el artista sobre el negocio que crece de a poco y ya es una parada esencial para todo turista o residente que pasa por el lugar.

