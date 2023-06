Lali Espósito “retó” a su fandom por defenderla: cuál fue el conflicto que desató la llamada de atención

Lali Espósito viene de llenar un Vélez y se mantiene con un éxito arrollador en el pop tanto nacional como regional. Pero no todo es color de rosa para la cantante. No obstante, siempre hay un fandom que la defiende a capa y espada, tanto que a veces ella misma tiene que salir a frenarlos.

“Aprovecho que paso por acá para pedirle a todo aquel que me quiera y se sienta parte de mi vida y de mi fandom que deje de pelearse y de hacer comparaciones y poner su energía en esas cosas. Sé que defienden por el amor pero no lo necesito ni me representa. Disfrutemos lo lindo”, escribió Lali.

El tuit de Lali. Foto: Twitter

Más tarde, profundizó el mensaje sugiriéndoles a sus fanáticos que no le den importancia a los comentarios. “Taaaaantos años, taaaantas cosas increíbles, taaaaantos momentos megas. Eso es lo que vale. Seamos amorosos y respetuosos y a quienes no lo sean simplemente cantémosle “Quiénes son” o “Boomerang”. Los amo”.

Qué pasó entre Lali Espósito y Kenia Os

El problema surgió porque en las últimas horas trascendió que la cantante Kenia Os habría rechazado realizar una colaboración con Lali. Según las redes, la artista se habría negado por tener “la agenda llena”.

Sin dar nombres, Lali dejó este lunes un mensaje lapidario en Twitter: “Paso por aquí a dejarles besitos y el mantra de la semana que es: quiénes sonnnn”. Sin embargo, también comentó la última publicación de la mexicana en Instagram con un cariñoso emoji y fue allí donde surgió la guerra de comentarios.

Kenia Os habría rechazado una colaboración con Lali. Foto: INSTAGRAM

Por el lado de la mexicana, llovieron los ataques en contra de la argentina. Pero no faltó mucho para que los fans salieran a respaldarla y, como es de imaginarse, expresar muy duramente de cara a la artista mexicana. Por esto, Lali decidió ponerles un freno y evitar que la discusión virtual siga escalando.