La sorprendente revelación de Sol Pérez con una foto frente al espejo: “Otro bebé”

Sol Pérez disfruta de la maternidad a pleno, pero con la energía todoterreno que la distingue: nunca dejó de trabajar ni tampoco de entrenar. A ocho meses de ser mamá, posó frente al espejo y lanzó una inesperada frase.

Sol Pérez y Marco

La llegada de Marco, su primer hijo, sin dudas fue una revolución, sobre todo teniendo en cuenta que, dicho por la propia modelo, la búsqueda se alargó y la ansiedad puso de lo suyo. Pero eso es historia pasada, ya que Sol atravesó un inolvidable embarazo y dio a luz a su hermoso primogénito junto a Guido Mazzoni.

Semanas después del nacimiento de Marco, la panelista retomó su lugar en la televisión y sorprendió por lo rápido que iba retomando su figura preembarazo. Ahora, ocho meses después del parto, Sol celebró “volver a ser ella” frente al espejo, pero lo que realmente impactó a sus seguidores fue la frase que lanzó.

“Otro bebé”

Sol Peréz, fiel a su estilo en redes, posó con una bikini animal print frente al espejo y, como un detalle mínimo, escribió debajo de la foto: “Volviendo a mí, pero queriendo otro bebé”.

Su frase dejó en claro que no descarta en absoluto la idea de tener otro pequeño. Su deseo de ser madre siempre fue de público conocimiento y logró cumplir su sueño a sus jóvenes 32 años.

Sol Pérez lanzó una sorprendente revelación

La imagen y la frase, de todos modos, invitan a reflexionar sobre los tiempos que a cada mujer le lleva recuperar su “propio cuerpo” o, mejor dicho, el estado físico con el que mejor se siente.

Cualquiera podría decir que el cuerpo de Sol no sufrió grandes modificaciones, incluso recién nacido su hijito, no obstante, solo ella sabe los cambios que debió atravesar y el esfuerzo que debió hacer para sentirse nuevamente en su “mejor versión”.