La pregunta de Ángel de Brito que hizo romper en llanto a Moria Casán: “No puedo creer”

El año que recién comienza no es uno más para la gran Moria Casán. Nacida en 1946, en agosto próximo cumple 80 años. La diva llevó una vida a la que no le faltó nada, firme en sus convicciones e ideales, muchos de los cuales hoy están más vigentes que nunca.

Moria Casán (Foto: Instagram)

La “One” triunfa en las mañanas de ElTrece con su magazine La mañana con Moria y también en teatro, donde encabeza la obra Cuestión de Género, junto a Jorge Marrale. Además, se encuentra en pleno rodaje su biopic, Moria, una producción de Netflix.

En ese exitoso tren, visitó el programa de Ángel de Brito en Bondi. Allí, lo que parecía una pregunta más desató una profunda emoción en la diva, que no pudo evitar el llanto. Una versión pocas veces vista de la gran Ana María Casanova.

“No lo puedo creer”

“Moria, cumplís ochenta. ¿Qué significa eso?“, le preguntó De Brito sin esperar que provocaría una enorme emoción en la actriz. ”No puedo creer", dijo, justo antes de romper en llanto.

“¿Te emociona el número? ¿Por qué?“, repreguntó el conductor. Enseguida Casán explicó: ”Siempre estoy contenta, pero cumplo 80. No sé. No puedo creer, no puedo creer mi resistencia, mi salud. Agradezco totalmente. Me parece maravilloso. Quiero seguir hasta los 200, te juro", señaló.

El conductor destacó que llegaba a las 8 décadas con “salud, familia, amor y éxito”, pero la “One” se ocupó de concentrarse en una sola cosa: “Sana”.

La también conductora se mostraba incrédula de que justo en ese momento le “bajara la información” sobre la edad que cumple. Además destacó la fidelidad que el público le demostró a lo largo de su carrera y dijo entender por qué: “La gente cuando ve que algo es genuino, que algo es verdadero, que no careteas y que le da felicidad... la gente conmigo se ríe, los entretengo hace más de 50 años”.

Y con el autoestima que la caracteriza concluyó: “Lo que me emociona de mí es yo misma, mi resistencia. Mirá qué pesada”.