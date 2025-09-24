La periodista Paula Bernini se sometió a una intervención médica y generó preocupación: “Tengo...”

La periodista y conductora de Tempraneros (TN), Paula Bernini, generó sorpresa entre sus seguidores al revelar públicamente que tuvo que someterse a una intervención médica debido a la aparición de dos nódulos en su cuello.

La periodista de TN tiene miles de seguidores en las redes.

A través de sus redes sociales, la comunicadora decidió compartir el momento personal que está atravesando, brindando algunos detalles sobre el procedimiento y aclarando que, por el momento, se encuentra a la espera de los resultados de los estudios para conocer con mayor precisión el diagnóstico.

“Para los que me preguntan qué tengo en el cuello: tengo dos nódulos grandes. Me los punzaron y en unos días tendré el resultado. Ahora solo resta esperar para tomar decisiones”, explicó en Instagram.

Así reveló Paula Bernini su problema de salud

La conductora de Tempraneros (TN) decidió compartir con sus seguidores el proceso médico que está transitando a raíz de la detección de dos nódulos en su cuello. La periodista explicó que el procedimiento se realizó recientemente y dejó marcas visibles en la zona: “Me hicieron una punción ayer. Tengo dos agujeritos, uno estaba sangrando, por eso la curita”. Además, detalló que su cuello permanece inflamado producto de la manipulación, aunque aclaró que en líneas generales se siente bien.

Con serenidad, Bernini afrontó la situación y adelantó que, en caso de que los estudios descarten malignidad, los especialistas evaluarán la posibilidad de realizar una cirugía para dar continuidad al tratamiento.

En conclusión, Paula eligió hablar con transparencia sobre su salud y transmitir tranquilidad en medio de la incertidumbre. Mientras aguarda los resultados médicos, la periodista continúa recibiendo muestras de apoyo de sus seguidores, quienes se mantienen atentos a su evolución y a las decisiones que deba tomar en los próximos días.

Las fuertes denuncias de los colegas de Paula Bernini

Quienes trabajan junto a Paula Bernini en TN afirman que su actitud fuera del aire dista mucho de la que proyecta frente a las cámaras. Según contaron en Mediodía Bien Arriba, varios de sus colegas coinciden en que la periodista no es tan amable como aparenta: “La imagen solidaria que muestra en cámara no es real. Es muy mala compañera”, señalaron con contundencia.

“Hizo llorar a muchísimas productoras por sus malos tratos”, aseguró la panelista Melina Vinci en el programa que conduce Carlos Monti. La denuncia fue aún más grave al profundizar en el tipo de actitudes que tendría Bernini puertas adentro del canal.

Paula Bernini y Mario Massaccesi ¿distanciados?. (Foto: captura de pantalla)

Según relataron, la movilera no solo mantiene un trato autoritario y hostil con sus colegas, sino que también ha utilizado expresiones discriminatorias. Entre ellas, destaca el uso del término “negrita” para referirse a sus compañeros, en un tono claramente despectivo, lo que generó un profundo malestar en el equipo de trabajo. Estas acusaciones no hicieron más que reforzar la imagen de un clima laboral tenso y conflictivo alrededor de la periodista.

En este contexto, Melina Vinci explicó que los empleados del canal no se animan a elevar quejas formales ante las autoridades de El Trece, ya que Bernini es considerada “una de las periodistas más protegidas” por la señal. Además, mencionó que muchos de los mensajes que llegaron en los últimos días son imposibles de repetir por su gravedad, mientras que otros resultan profundamente dolorosos por el nivel de sufrimiento que reflejan.