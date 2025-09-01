Tras el parate de verano, la Fórmula 1 regresó con todo. Este fin de semana se realizó el Gran Premio de Zandvoort y Franco Colapinto volvió a ser noticia. Además de los dichos Flavio Briatore, el jefe de Alpine, y su gran performance, el piloto argentino también se hizo viral a raíz de un llamativo comentario de Máxima Zorreguieta.

La reina de Países Bajos estuvo presente en el GP y fue interrogada por el periodista argentino Juan Fossaroli de ESPN. Minutos antes de la carrera, Máxima aceptó hablar frente a las cámaras y se mostró de muy buen humor junto a su esposo, el rey Guillermo.

Durante la entrevista, la reina habló de la gran cantidad de gente que se acercó a disfrutar del evento y del entusiasmo de los fanáticos neerlandeses por el piloto local, Max Verstappen. Sin embargo, lo más llamativo fue su reacción cuando le preguntaron por Franco Colapinto, el piloto argentino que aún no ha sumado puntos con el equipo Alpine.

“Hay mucha gente naranja, como decimos nosotros, que viene a disfrutar de este deporte. Y apoyando mucho a Max y también a todos los corredores”, comentó Máxima con cordialidad. “Es súper interesante también ver cómo de un año para el otro cambian tanto los autos”, agregó al tanto de las modificaciones de la FIA.

Acto seguido, el periodista argentino le mencionó al piloto argentino en medio de la charla. “Con un representante de Argentina, también, ¿no? tu corazoncito también está ahí“, comentó. ”Y sí, bueno pero todavía no lo conocí“, comentó la reina entre risas.

La llamativa reacción de Máxima Zorreguieta al hablar sobre Franco Colapinto

Pero eso no fue todo. Máxima también accedió a hablar ante la prensa española y brindó una entrevista para el medio DAZN y sus comentarios no pasaron desapercibidos. “Vamos por supuesto a apoyarlo a Max Verstappen, aunque vamos en tercera posición, uno nunca sabe” comentó acerca de su piloto favorito.

“Para la victoria, Max Verstappen está claro, pero ¿un poquito el corazón tira para Franco también?“, comentó el entrevistador. Ante la pregunta, Máxima se mostró algo incómoda y prefirió no hablar del piloto argentino. ”Bueno, miren, soy reina de Holanda, así que bueno... pero les deseo lo mejor a los dos", contestó intentando evitar hablar sobre sus raíces argentinas.