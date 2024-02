La fuerte reacción de la casa de Gran Hermano 2024 tras la jugada de Martín Ku: “Chau Chino”

A Martín Ku le tocó ser el líder de la semana por cuarta vez en Gran Hermano 2024, y en esta oportunidad tomó una decisión inesperada para el resto de sus compañeros al momento de salvar a uno de los ocho nominados de la octava. Envió a placa a Virginia, el reemplazo de Carla, y salvó a Juliana “Furia”.

Tras la decisión de Martín Ku dentro de la casa hubo repercusiones variadas, algunos más sorprendidos que otros. En cuanto a Lisandro, quien fue salvado en otras ocasiones por el líder, habló con Rosina y le dijo: “Viéndolo de la estrategia de juego, me pareció muy inteligente, pero se tiene que bancar que la casa lo miró con ojos de que me traicionó”.

Rosina le respondió: “Yo no lo veo como traición, pero no hubiera actuado así”. Además, Lisandro aclaró que lo banca, pero él no quiere hacer ese juego, entonces no van a jugar juntos. Explicó: “No me queda otra que jugar solo. Soy un chabón solitario y me gusta la idea de encararlo de esta manera. La diferencia entre él y yo es que mi acercamiento con Furia fue por amistad, no por estrategia”.

“Hay cosas que a mí no me daría el corazón para hacer”, Virginia le dijo a Lucía, Rosina y Zoe. Rosina respondió: “lo mando al muere a Licha”, y Lucía: “Yo no confiaría ni afuera si haces eso”. Y Virginia volvió a agregar: “Primera placa que vaya el Chino: chau”.

Lucía agregó: “Afuera puede estar salvado, pero acá adentro no. Acá todos lo tienen de traidor”, y Virginia agregó: “No, yo creo que él hizo su juego. No lo considero traidor”, Rosina estuvo de acuerdo con Virgi, pero aclaró que no comparte lo que hizo Martín.

La justificación de Martín Ku tras salvar a Furia en Gran Hermano 2024

Martín Ku habló con Lisandro sobre la decisión de salvar a Furia y le explicó: “Yo simplemente le estoy demostrando a Manzana que lo que me hizo no estuvo bien”.

Luego, Martín habló con Nicolás y le explicó su decisión: “Había pensado salvarla a Sabri y que se enfrenten en un mano a mano épico, pero no es el momento. Primero, quiero probarlo a Manzana porque si yo daba lugar al mano a mano épico, la perdía a Furia, y no quiero porque es una persona nueva que tengo de confianza y no la voy a arriesgar”.