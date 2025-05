La relación de Coti Romero y Nacho Castañares comenzó de manera polémica y terminó de una forma aún más llamativa. A mediados de marzo del 2025, la pareja anunció su separación a través de un comunicado en sus redes sociales. Si bien ambos dedicaron amables palabras para con el otro, ahora comenzaron a circular rumores de una posible tercera en discordia.

A pesar de que tras la separación ambos se mostraron juntos en un viaje que tenían programado, la buena onda no duró mucho. La ex Gran Hermano explotó en redes sociales contra su expareja y se desató el escándalo. Por su parte, Ángel De Brito dio detalles del motivo del enojo de Coti Romero con Nacho Castañares.

Coty y Nacho

Luego de visitar fugazmente Fuera de Joda, stream al que renunció tras la ruptura, Coti Romero estalló contra su ex. “¡Lo que me tuve que fumar! Pero como yo no soy tibia, a mí sí me ven hacer cosas y los otros santitos", repasó Ángel de Brito leyendo las picantes frases que Coti subió a Instagram.

“A mí no me jodan porque yo no quiero saber nada más. Me chupa un huevo él y todo lo que tenga que ver con él. ¡Déjenme en paz!”, agregó la correntina con el temperamento que la caracteriza.

¿La engañó con otra ex Gran Hermano? Coti Romero estalló contra Nacho Castañares: “Lo que me tuve que fumar”

“¡Si supieran! Si yo hablara. Fui porque me lo pidió gente con la que laburaba y laburo. Como no saben una mierda, hablan. Yo siempre defendí y pedí que no bardeen, pero no saben un culo... No saben las cosas que pasaron”, leyó el conductor sobre el descargo de la ex Gran Hermano tras su enojo con el programa de stream.

Por su parte, Fefe Bongiorno dio su versión de lo ocurrido. “Coti se fue de nuestro programa y vino como invitada. Hablé con Nacho y le pregunté por esto y por un reel que él le había likeado a una piba. Pero me dijo que no estuvo con nadie”, explicó.

El enojo de Coti Romero con Nacho Catañares: ¿está saliendo con otra ex Gran Hermano?

A continuación, Pepe Ochoa fue por más y se animó a dar detalles de la interna entre la expareja: “Él la dejó a Coti porque no la soporta más. No quiere compartir más”. Además reveló los motivos del enojo de la correntina. “Me cuentan que Coti piensa que Nacho está garch... con Sabrina (Cortez) de Gran Hermano”, lanzó.

Sin embargo, Fefe desmintió con contundencia esta versión de que Nacho Castañares estaría teniendo un affaire con Sabrina Cortez. “Yo estoy cien por ciento que no. Trabajamos todos juntos ahí y no hay nada entre ellos”, sentenció.