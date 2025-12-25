La emoción de Rocío Marengo al contar que su bebé Isidro recibió el alta tras estar 21 días internado

Rocío Marengo se convirtió en madre por primera vez el miércoles 3 de diciembre, completando su felicidad en la familia que formó con Eduardo Fort. La famosa dio a luz a Isidro tras una larga lucha por cumplir el sueño de tener un hijo junto a su pareja. Una semana después del nacimiento, anunció que recibió el alta, pero su bebé quedó en Neonatología.

La famosa viene de días de emoción, cuidado y ansiedad por tener a su bebé con ella. Si bien aseguró que confía plenamente en la clínica, no veía el momento de poder estar con su hijo en su casa y disfrutar de la familia. El 24 recibió la feliz noticia del alta de Isidro tras 21 días internado.

Rocío Marengo contó con absoluta emoción que ya estaban en su casa con Eduardo Fort y su bebé recién nacido. Acompañó al posteo con varias fotos de su momento de alegría.

La felicidad de Rocío Marengo por el alta de su hijo Isidro

“Llegamos a casa con Isidro y la felicidad es inmensa. Estamos desbordados de amor, paz y gratitud. Hay una sensación de relax profundo, de misión cumplida… imposible de explicar con palabras”, expresó absolutamente conmovida Rocío Marengo.

Luego la famosa no dudó en agradecer a la clínica y al personal que cuidó a su hijo en su internación. De igual manera, Rocío agradeció a los amigos que conocieron en el proceso: “A los amiguit@s de Isi, mamis y papis que cruzamos en este camino, todo nuestro amor y esperamos verlos pronto. Que pasen una lindísima Nochebuena y una hermosa Navidad. Paz, amor y salud para todos. Isidro, mamá y papá”.

La publicación de la famosa estuvo acompañada de fotos de ella con su bebé en brazos y con su pareja Eduardo. Retratos del feliz momento que viven como familia.

Los famosos amigos de la pareja no tardaron en felicitarlos y dejarle los buenos deseos para este momento especial que viven.