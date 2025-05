La dura decisión que tomó Emiliano Pinsón tras luchar durante 3 años contra el Parkinson: “No para”

Hace tres años, Emiliano Pinsón recibió una de las noticias más duras de su vida: fue diagnosticado con Parkinson atípico, una forma poco común y más compleja de esta enfermedad neurodegenerativa. Desde entonces, su realidad cambió por completo. Pero lejos de quedarse quieto, optó por pelearla con todas sus fuerzas.

A pesar de las dificultades físicas que implicó esta condición, nunca dejó de trabajar, ni de visibilizar su historia. Se transformó en una voz fundamental para concientizar sobre los efectos del Parkinson y la necesidad de hablar de salud mental en los medios. Hoy, tras años de resiliencia, llegó una noticia que le devolvió la esperanza: su ingreso a un protocolo experimental en España fue aprobado.

El nuevo tratamiento que iría a probar Emiliano Pinsón a España

La novedad fue confirmada por su amigo y colega Daniel Retamozo, quien escribió en sus redes: “Se va a España a seguir dando pelea. No para, no baja los brazos, sigue para adelante”. Y es literal: Pinsón viajará a Pamplona para iniciar un tratamiento experimental con una vacuna desarrollada por un laboratorio israelí.

En una entrevista anterior, Emiliano había explicado que su cuadro no es el típico de Parkinson, sino una variante llamada atrofia multisistémica, que afecta principalmente al cerebelo. “No es habitual porque nace en el cerebelo y no en el cerebro como los demás”, detalló.

Fue él mismo quien compartió su entusiasmo al saber que podría ser evaluado por la clínica de la Universidad de Navarra. “Mandé mucho material. Si me revisan y me aceptan, me quedo allá para empezar el tratamiento”, anticipó con optimismo.

Este tratamiento está aún en Fase 2, pero los resultados de la etapa anterior fueron alentadores: un 80% de efectividad, según precisó el periodista. Ahora, con la aprobación en mano y la valija lista, se embarca en un viaje cargado de ilusión.