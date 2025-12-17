La decisión que cambia rotundamente la vida de Lizy Tagliani: una noticia trascendental sobre su hijo Tati

Si bien Lizy Tagliani navega, desde hace años, en las aguas del éxito y del profundo afecto de quienes la siguen en la televisión como en la radio, el teatro y el streaming, lo cierto es que 2025 no le resultó del todo cómodo.

Las acusaciones sin pruebas que hizo Viviana Canosa sobre su persona la llevaron a un agotador camino judicial que, de alguna manera, le terminó dando la razón. La periodista nunca se presentó a las audiencias y quiso solucionar el entuerto con dinero. Tagliani, por su parte, espera las invaluables disculpas públicas que Canosa pareciera no querer pedir.

Tagliani disfrutó del verano con su hijo.

Y si bien a Lizy la situación le generó un verdadero dolor de cabeza por considerar manchado su buen nombre, hubo una consecuencia mayor. En abril pasado, a raíz del escándalo, la Justicia de familia intervinó y el proceso de adopción plena de Tati, su hijo, quedó en pausa. Fueron meses de incertidumbre, pero diciembre le trajo el mejor regalo a la conductora.

La mejor noticia para Lizy Tagliani, Sebastián Bonet y Tati

En la noche de este miércoles Ángel de Brito hizo pública la mejor noticia para la familia de la conductora.

“Salió la sentencia de adopción plena del hijo de Lizy y Sebastián. Tati llevará el apellido de su papá: Nebot”, escribió con mayúsculas, cargadas de emoción el conductor de LAM.

Ángel de Brito y la mejor noticia para Lizy

“Siempre así, caminando por la vida sin miedo a nada. Libre, alegre, seguro, presumiendo tus valores y, sobre todo, tranquilo porque acá estamos. Somos tu familia, al lado, adelante, atrás. Arriba Dios y la abuela Tina, y abajo la Madre Tierra, que se encarga de que todo se pague acá. Nadie se va con deudas de nuestra Madre Tierra. Querido hijo, no te preocupes por nada, para eso ya habrá tiempo”, escribió semanas atrás la conductora. Palabras que en las últimas horas toman mayor sentido.