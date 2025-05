La China Suárez no resiste archivo: salió a la luz la mentira que dijo sobre Mauro Icardi y su pasado amoroso

Una de las declaraciones que más repercusión generó en la entrevista que la China Suárez le concedió a Gustavo Méndez para el streaming de la TV Pública fue una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia sus ex parejas. Hablando de su actual relación con Mauro Icardi, la actriz expresó: “Con Mauro siento que tenemos muchas coincidencias, muchas cosas que quizás nunca me habían pasado. Ahora sí digo “Yo re envejecería al lado de esta persona”. Antes no me quería casar porque sabía que me iba a divorciar".

La afirmación no pasó desapercibida y fue rápidamente levantada por usuarios en redes sociales, algunos de los cuales la criticaron duramente por lo que consideraron una falta de respeto hacia quienes fueron parte de su vida amorosa en el pasado. Como era de esperarse, la frase se volvió carne de cañón para sus detractores, quienes no tardaron en recordarle sus vínculos anteriores y cuestionar la veracidad de sus sentimientos actuales.

La actriz se mostró convencida al afirmar que, hasta ahora, nunca había experimentado el deseo genuino de proyectar una relación “para toda la vida”, algo que, según sus palabras, sí siente con Mauro Icardi. Sin embargo, esa declaración generó controversia en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a reflotar el mensaje que había compartido en Instagram al anunciar su separación de Rusherking, y lo usaron como prueba para poner en duda su sinceridad.

La frase de la China Suárez por la que la trataron de mentirosa

En ese entonces, la actriz había compartido un mensaje muy sentido tras su ruptura con el cantante, donde dejaba en claro cuánto había apostado por esa relación. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer, es triste”, escribió. Esa frase fue suficiente para que sus detractores la acusaran de incoherente y comenzaran a tildarla de mentirosa en redes sociales.

La repercusión de la frase no se limitó solo a los usuarios anónimos de redes sociales. Desde la cuenta oficial del programa Socios del Espectáculo (SQP) también se hicieron eco del mensaje, y no tardaron en sumarse al debate con una dosis de ironía. La que aprovechó la ocasión para lanzar un comentario filoso fue Yanina Latorre, quien compartió el posteo en sus historias de Instagram con una frase que no pasó desapercibida: “Ella quería envejecer con todos”, escribió con su característico tono mordaz.