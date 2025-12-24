La China Ansa reveló cómo descubrió que su hija tenía un trastorno: “Hice todo pero no mejoró”

La China Ansa es una de las periodistas más queridas en redes sociales, donde suele compartir aspectos de su vida cotidiana y su experiencia como mamá. En ese marco, según difundió Caras, en las últimas horas generó preocupación entre sus seguidores al revelar que su hija mayor, India, atravesaba un trastorno de sueño que afectaba su descanso diario.

A través de sus historias de Instagram, la periodista contó que notó que su hija, de dos años y medio, no lograba dormir bien pese a haber intentado distintos métodos. “Tengo una hija de dos años y medio que no duerme bien. Lo intenté todo, pero no funcionó”, expresó con sinceridad.

Cómo detectaron el trastorno de sueño de India

Ante la persistencia del problema, la China Ansa decidió consultar con Lucila Pistiner, especialista en sueño infantil, quien analizó la rutina diaria de la niña. A partir de esa evaluación, detectaron señales claras que encendieron una alerta.

India roncaba al dormir, respiraba frecuentemente por la boca durante el día, se movía de forma constante por la noche y presentaba pausas respiratorias mientras descansaba. La consultora compartió el caso en sus redes sociales y recomendó, tanto a la periodista como a otras familias, realizar una consulta con un otorrinolaringólogo.

Junto a su hija.

“En el caso de India, es primordial poder empezar con cimientos seguros. Si hay problemas respiratorios, eso debe tratarse primero”, explicó Pistiner. Además, señaló que también podría existir una regresión vinculada a la llegada de un hermanito, algo habitual en niños pequeños.

El contexto familiar y la importancia de la detección temprana

El 21 de octubre de 2025, la China Ansa y Diego Mendoza se convirtieron en padres de su segundo hijo, Rafael. India conoció a su hermanito pocos días después del nacimiento y el emotivo encuentro fue compartido por la periodista en redes sociales, donde se vio la conexión inmediata entre ambos.

Si bien la llegada de un nuevo integrante puede generar cambios emocionales en los más chicos, la especialista aclaró que, ante la presencia de síntomas respiratorios, es fundamental atender primero el aspecto médico.