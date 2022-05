En sus presentaciones en el Hipódromo de Palermo, Tini Stoessel sorprendió a sus fanáticos con la invitación de varios artistas sobre el escenario. Pero el que dejó qué hablar fue el de la presencia de L-Gante, a quien muchos criticaron por irse antes de terminar el tema.

Durante su segunda presentación, la exVioletta invitó al joven oriundo de General Rodríguez y juntos cantaron Bar, pero sus fanáticos quedaron disgustados y sorprendidos por la actitud del papá de Jamaica.

Tini Stoessel en su show en el Hipódromo de Palermo Foto: Prensa Tini Stoessel

Es que muchos acusaron que el cantante de “Cumbia 420″ se mostró un poco perdido y con pocas ganas durante el show. Y como si fuera poco, segundos antes de terminar la canción, se marchó sin despedirse de Tini, quien quedó sola y desconcertada sobre el escenario.

Según detallaron en LAM (América TV), el joven estaba “furioso” porque había pedido una play y una tele en su camarín y no se lo dieron.

La respuesta de L-Gante a las críticas sobre su presentación junto a Tini Stoessel

Aterrizado en España, donde está de vacaciones junto a Tamara Báez y su hija, el artista de cumbia recurrió a su Instagram para hacer su descargo sobre lo que sucedió en el Hipódromo de Palermo.

En una primera historia, Elian Valenzuela, se mostró recién bajado del avión y con una simple leyenda que decía “Estoy destruido”.

La respuesta de L-Gante tras las críticas a su presentación en el show de Tini Stoessel Foto: Instagram @lgante_kel

Posteriormente, hizo otra publicación donde hizo un descargo más contundente: “Medios de noticias argentinos hablando m... de L-Gante son unos muertos de hambre. Como siempre inventan noticias mías”.

La respuesta de L-Gante tras las críticas a su presentación en el show de Tini Stoessel Foto: Instagram @lgante_

“Me fui cinco segundos antes de que termine el tema porque Tini seguía con un tema muy pegadito pero la gente dice que se vio raro, no? Y las cámaras que habían ahí no enfocaron cuando yo me bajé del lugar ese elevado a despedirme a saludar”, apuntó.