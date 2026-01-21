José María Muscari cambió su vida hace un poco más de dos años y ya nada volverá a ser igual. El artista se convirtió en padre adoptivo de Lucio en diciembre de 2023 y desde entonces comparte sus días en el nuevo rol que tiene. El adolescente, ahora, ya terminó el secundario y se prepara para enfrentar su vida adulta.

La historia de adopción de José María y Lucio siempre genera emoción en los seguidores del director teatral, no solo porque su comunidad sigue constantemente su rutina, sino porque el artista cuenta cómo fue el proceso y la relación que tienen.

José María Muscari y su hijo Lucio

Hace unas semanas, padre e hijo decidieron hacerse un tatuaje que simbolice su historia, es por eso que marcaron en su piel la fecha en que Lucio llegó a la vida de José María.

El famoso relató las conmovedoras palabras que hicieron eco en Lucio y por las cuales él decidió que su padre tenía que ser Muscari. Cabe recordar, que el joven había hecho un video con convocatoria pública en busca de una familia.

Por qué Lucio, el hijo de José María Muscari, lo eligió como padre

“Lucio mucho después me cuenta, que la razón por la que él decide elegirme a mí, es porque en todas las fichas todo el mundo decía que quería tener un hijo, y yo decía ‘yo quiero ser padre’, en ningún momento puse ‘quiero tener un hijo’“, contó con emoción Muscari en un programa de radio.

“Él lo explicó de esta manera, mi hijo es muy capo, es mágico. Él dijo que la sensación de que alguien quería tener un hijo le daba la sensación agobiante, como de retención”, contó el artista sobre la razón por la que su hijo lo eligió.

“Y que la sensación de que quería ser padre era de que alguien quería dar algo”, cerró el famoso causando emoción por sus palabras.