Joaquín Furriel reveló detalles de su intimidad y dejó a todos en shock: “Desde que me separé...”

En tiempos donde el compromiso y las etiquetas generan cierta resistencia, hay quienes también eligen mantener relaciones amorosas sin convivir bajo el mismo techo. Ese parece ser el caso de Joaquín Furriel, quien recientemente reveló que desde hace muchos años no comparte su día a día ni su cama con otra persona.

Joaquín Furriel es Octavio en "Una muerte silenciosa". (Gentileza Star+)

El escandaloso problema que tiene Joaquín Furriel con las mujeres

Durante una entrevista en profundidad con Infobae, el actor de 50 años se abrió sobre varios aspectos de su vida, incluyendo sus costumbres y su forma de encarar el presente. Al respecto, expresó: “Me llevo bien con mi edad. No hice un cumpleaños como hacen algunos amigos míos. Dicen: ‘vamos a festejar los 50 y se mandan unos fiestones’. Digo, ¿esto se termina mañana? Una cosa muy apocalíptica”.

Furriel dejó en claro que, a sus 50 años, atraviesa un gran momento tanto físico como emocional. “No, no me pasó por ahí. Estoy muy sano, haciendo una obra que dura casi dos horas y físicamente me siento muy bien”, destacó el actor, quien además se refirió a su decisión de no compartir la convivencia con una pareja. “Vivo solo”, afirmó, y agregó: “Disfruto mucho vivir solo”.

“Desde que me separé de la madre de mi hija no volví a convivir con mis parejas que tuve luego. Tuve algunas parejas, pero siempre mi hija estuvo conmigo, tengo la convivencia con ella y después una semana en la que estoy solo. El año pasado estuve todo el año en Madrid, o me fui a filmar una película a la Patagonia”, continuó.

Profundizando sobre el hecho de compartir la vida y la cotidianeidad con otra persona, el actor reflexionó sobre cómo su profesión impacta en sus vínculos. “Cuando viajás y filmás, hay una familia nueva que es el equipo con el que estás trabajando, vuelvo y estoy solo. Es como la torta de cumpleaños, asumimos que es así la vida, de a dos. Y está muy bien, convivir bien con alguien es hermoso. A mí me encantaría”, expresó.

Joaquín Furriel reveló el íntimo problema que tiene a la hora de conquistar a una mujer: “Siempre que me...”.

Luego, agregó: “No sé si es difícil, supongo que sí. A mí se me dio de otra manera la vida. Estoy mucho tiempo solo por mi trabajo también. Aún estando en pareja, nunca estuve 12 meses todos los días con mi pareja porque viajo. Y me han tocado parejas que viajaban también. Ahí se me arma una dinámica posible”.