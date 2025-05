Jenifer de Gran Hermano 2025 destrozó a su exnovio Nano y contó lo peor que hizo: “Nunca me lo esperé”

Gran Hermano 2025 abrió sus puertas en diciembre del año pasado y desde entonces entraron participantes nuevos, reingresaron y fueron expulsados otros. Durante el reality más famosos del país, Jenifer y Nano comenzaron una intensa relación que continuó afuera de la casa. Sin embargo, de manera drástica terminó.

La pareja compartió constantemente sus actividades juntas hasta subía fotos picantes de sus encuentros íntimos. De repente, la exparticipante anunció el fin de la relación y con el tiempo expresó que fue por el santafesino quién la dejó para volver con su exnovia y madre de su hijo.

Nano y Jenifer de Gran Hermano 2025

La relación no termino en buenos términos y Jenifer no pierde oportunidad para ir en contra de su ex por su actitud y comentarios sobre ella, siendo que estuvo viviendo en su casa mientras tenían una relación. Lo que la ex de Ricardo Centurión no perdona y mostró su furia por las palabras despectivas de Nano.

Jenifer de Gran Hermano apuntó contra Nano y le dijo de todo

Mediante un vivo que hizo en su Instagram, Jenifer descargó su enojo contra su ex y expresó lo que piensa de él: "Muerto de hambre, ¿de mi casa te venís a quejar? Te hice lugar en mi vestidor para que guardes las tres pilchas que tenés”.

“Yo no soy amiga de la gente traidora ni mal agradecida, así que dos besitos”, agregó con furia la ex Gran Hermano sobre Giuliano.

Asimismo, siguió con el tema y resaltó que no quiere saber nada con Nano. “Nunca más, es de lo peor ese pibe. Nunca me lo esperé. La verdad es que me sorprendió”.

En referencia a los comentarios despectivos sobre su casa, Jenifer se mostró molesta y expresó: “Nano dijo una boludez sobre mi casa… no quiero filtrarlo. Pero él durmió acá, le lavaba la ropa, y ahora sale a hablar mal. No tiene vergüenza”.