Gran Hermano: Julieta salió al cruce con Daniela por sus actitudes con Thiago y la trató de “rara”.

Gran Hermano está siendo un éxito rotundo, posicionándose como uno de los temas más hablados de las redes sociales hace más de dos meses. Y es que el reality está en el mejor momento, luego de que hayan reingresado exparticipantes en el repechaje, como es el caso de Daniela Celis, y se haya reorganizado nuevamente la dinámica dentro de la casa.

No solo volvió a la casa la joven de 26 años, también lo hizo Agustín “Frodo”, Lucila “La Tora” y, anteriormente lo hizo Juliana Díaz, quien fue expulsada por revelar información del afuera. Además, ingresaron dos nuevos participantes, Camila y Ariel, que también llegaron para revolucionar la casa. Luego de la salida de Coty Romero el último domingo, la casa se prepara para una nueva nominación.

Daniela reingresó a Gran Hermano

Si bien Julieta Poggio estuvo muy feliz de que Daniela, una de sus mejores amigas dentro de las cuatro paredes, haya cruzado la puerta para reingresar, hay algunas actitudes que aún no comprende. Por eso, decidió no quedarse callada y, con mucha sinceridad y frontalidad, dialogó con Celis.

Daniela reingresó a la casa de Gran Hermano

Julieta la trató de “rara” a Daniela y le dijo que lo que dice no coincide con sus acciones

Sucede que Daniela reingresó con un plan de venganza claro sobre Thiago, quien era su pareja dentro de la casa, y Coty Romero, una de las causantes de su eliminación. Al abandonar la casa, la joven se enteró de muchas cosas que habían pasado en su estadía y, si bien quería cobrar venganza, parece que su plan no está saliendo a la perfección.

Julieta se cansó de las actitudes de Daniela con Thiago

Aunque apenas cruzó la puerta, parecía que había dado por iniciado su plan, con el paso de los días el público e incluso los participantes, se dieron cuenta que no. Por eso, fue la misma Julieta la que salió al cruce con su amiga luego de ver cómo Daniela le ponía crema a Thiago.

“Lo que pasa es que vos le decís que no querés estar con él y después vas, le ponés crema en toda la espalda y duermen juntos. Sos rara, no es lo mismo lo que decís que lo que hacés, no te entiendo a veces”, comenzó diciendo Poggio.

Luego, fue Daniela quien le aclaró las cosas a su amiga: “Le aclaré que acá adentro no iba a cog** nunca más, ni tampoco que le iba a dar un beso. Porque yo no sé si el pibe está conmigo o me está usando para el sexo. Si esto es real, vamos a ver afuera”, sostuvo. Sin embargo, la explicación no convenció a quien apodaron “Disney”.

Daniela se acerca a Thiago tras volver a la casa

“¿Qué cambia a dar un beso a co..., a dormir juntos a ponerle crema? Es lo mismo Dani, no te quieras mentir a vos misma”, retrucó Julieta. Pero Daniela se mantuvo firme en su postura y concluyó: “Siento que él me usaba a mí para eso. Antes no compartíamos nada. Era todo sexo. Y ahora compartimos y nada de sexo. Al revés”.