Gran Hermano: el romántico comentario de Julieta Poggio a Marcos que ilusionó al público

Gran Hermano es uno de los reality shows más exitosos alrededor del mundo y no podía ser de otra forma en Argentina. Desde su estreno el 17 de octubre que el público no se despega de la pantalla y comenta todo lo que pasa en el programa en las redes sociales. Entre los personajes más queridos de esta edición están Julieta Poggio y Marcos Ginnochio.

La actriz y bailarina congenió con el salteño desde un primer momento y rápidamente se ganaron el cariño del público. Incluso, comenzaron a shippearlos, diciendo que harían una pareja perfecta. Sin embargo, no hay posibilidades de que el amor pueda llegar a surgir ya que Julieta se muestra muy fiel a su novio, quien la espera ansioso a la salida de la casa.

Julieta Poggio y su novio, Lucca Bardelli.

Tanto Julieta como Marcos forman parte del grupo de “los primos”, un término que empezó a usar el salteño y con el que varios de la casa se sienten identificados. Su juego limpio, sinceridad y buen accionar con el resto de sus compañeros hizo que se conviertan en los preferidos del público e incluso de los analistas que participan de los debates de Gran Hermano.

Marcos y Julieta son los más shipeados de Gran Hermano

El dulce comentario de Julieta Poggio a Marcos

Julieta y Marcos pasan mucho tiempo juntos y no sería nada sorprendente que comiencen a ver a la otra persona de una manera diferente, con otros ojos. Sobre todo, porque hace más de dos meses que están conviviendo y no ven a otras personas que no sean los participantes que todavía quedan en la casa.

Marcos y Julieta en GH 2022.

En un ida y vuelta que tuvieron los “hermanitos” en la cocina un comentario de Julieta dejó a todos los internautas sorprendidos. Mientras Ginnochio se acercaba a donde estaba Poggio, la joven lanzó: “Sos hermoso vos”, o eso quisieron escuchar quienes quieren verlo juntos.

Incluso, fue el mismo Marcos quien entendió que eso fue lo que Julieta le dijo y después de hacerla repetir tres veces la frase, cayó en cuenta de que en realidad lo que decía era otra cosa. “Sos el mozo”, habría dicho Julieta haciendo referencia a que el salteño tenía que llevarle un licuado recién hecho a Maxi, que estaba en el jardín.

Sin embargo, en Twitter confiaron y sostienen que fue un fallido de la modelo y que después intentó corregir con el correr de los segundos. No cabe duda de que son los participantes con los que el público idealizó una relación sentimental entre ellos.