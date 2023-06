Fue a Los 8 escalones, bajó 40 kilos, se hizo 60 tatuajes y encontró el amor: “Me casé conmigo misma”

Los 8 escalones de Guido Kaczka es un programa televisivo de preguntas y respuestas, en el que están en juego tres millones de pesos por noche. Allí los ocho participantes de cada noche cuentan en brevedad su historia de vida y por qué desean el premio. Esta semana, la historia de Dalila sorprendió a todos y dejo un gran mensaje.

Dalila fue una de las participantes de los 8 escalones de este lunes. En primera medida, impresionó con un look con mucha onda. Lució una minifalda negra y gris con estampa, un cinturón, una camisa blanca anudada en la cintura y por encima, un blazer amarillo. Además, unos lentes de sol pequeños y de facha.

La historia de Dalila, la participante de los 8 escalones. Foto: Captura Eltrecetv

Cuando Guido la presentó dijo: “es bailarina de alto rendimiento. Vive en Villa Pueyrredón junto a su perro, Lancelot. Se separó, en 2019, y después fue a un casamiento, y agarró el ramo”, y preguntó: “¿qué pasó?”. Con una sonrisa sobre su rostro, Dalila relató su historia muy contenta y contó: “tomé el ramo en mis manos. Me casé conmigo misma. Adquirí el anillo de Lady Di, perdí 40 kilos, me sometí a una cirugía de aumento de pecho y nariz, y me hice 60 tatuajes”.

El conductor repreguntó con: “¿todo eso por agarrar el ramo?”. Y Dalila respondió: “por casarme a mí misma y abrazar al amor propio”. A lo cual, el jurado afirmaba con una sonrisa y ella se mostró muy feliz por el mensaje que mostró frente a la audiencia del programa.

El participante que estuvo al borde de ganar 12 millones de pesos

Hace pocos días, estuvo a punto de romperse el récord de los 8 escalones, teniendo en cuenta que el participante, Martín, ganó nueve millones de pesos y compitió por los 12. Para tristeza de él, no pudo con el cuarto día consecutivo en el programa y se conformó con el premio de nueve millones. El récord del programa lo tiene Alexis Nubile, quién ganó 10 millones de pesos en enero de este año.