Florencia Peña es una de las figuras más queridas de la Argentina por la impecable carrera profesional que armó dentro del mundo actoral y su destacado recorrido por los medios de comunicación.

Ahora bien, después de años sumergida en el mundo del entretenimiento, Florencia Peña se atrevió a confesar aquello que no había dicho antes. Puntualmente, la actriz develó que fue abusada durante su adolescencia.

Flor Peña mostró su nuevo look recién salida de la peluquería con un look total white

El desgarrador testimonio de Florencia Peña

Flor Peña fue entrevistada por el periodista Sebastián Soldano en el ciclo “A Solas” y, entre tantos temas abordados, la invitada narró cómo fue víctima de abuso sexual en años anteriores.

Más exactamente, Flor Peña dijo: “Tenía 17 años. Él era un compañero de teatro, grande, yo era muchísimo más niña. Fue una situación que yo naturalicé durante años y que ahora, un poco con todo lo que está pasando, empecé a poner blanco sobre negro y decir: ‘Ah, pero esto que me estaba pasando estaba muy mal’”.

Flor Peña en "Intrusos". (Captura)

Luego, Florencia siguió con su relato y fue mucho más explícita al momento de describir la situación: “Me tocaba, me tocaba las tet*s, abajo. Me decía ´ay, qué linda´ y me tocaba. Por ahí estábamos por entrar a escena o salíamos del escenario“.

Segundos más tarde, Florencia resaltó que, su entonces compañero de trabajo la esperaba al salir del trabajo: “Y cuando empecé a mirar para atrás, dije: ´Dios mío, ¿qué fue eso? Ese abuso se repetía todos los días mientras yo iba al teatro. No fue un abuso de una vez”.

Durante la entrevista referida, Florencia Peña no expuso el nombre del famoso actor en cuestión, pero sí dejó claro que eran otros tiempos, dónde la voz de la mujer no era tan respetada. Incluso, la presentadora de televisión dejó entredicho que, de haber expuesto aquel suceso, el director del proyecto en el que estaba, quizás no hubiese confiado en su palabra.

Flor Peña presumió sus curvas en un mono denim a puro escote

De cualquier forma, Florencia siguió adelante pese a la oscura experiencia relatada y, siempre que tiene la oportunidad, alza la voz en nombre de las mujeres abusadas, mismas que, muchas veces, no tienen apoyo ni respaldo económico y social.