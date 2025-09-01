Facundo, el hijo de Carlín Calvo, cayó preso en Hawaii: el sorprendente motivo

El hijo de Carlín Calvo, Facundo, habló recientemente con Agus Rey durante uno de los episodios de “El Living” de News Digitales". En la charla referida, el actor confesó que cayó preso en Hawaii y, además, reveló el motivo.

Cabe mencionar que Facundo Calvo estuvo un tiempo en el extranjero, por lo cual, cuando fue entrevistado por Agus Rey contó cómo fue tal experiencia y, en el proceso, habló de lo negativo y positivo de estar fuera de la Argentina.

Facundo junto a su padre, Carlín Calvo.

El hijo de Carlín Calvo cayó preso, ¿por qué?

Durante la charla mencionada, al hijo de Carlín Calvo le pidieron que revelara alguna anécdota nunca antes contada y, aunque lo pensó por varios segundos, Facundo optó por contar la difícil situación que enfrentó cuando estuvo en Hawaii.

Antes de exponer la experiencia en cuestión, el hijo de Carlín Calvo adelantó: “Tuve un pequeño percance con la ley”. Después, Facundo confesó: “Me detuvieron manejando un poco copetín y después caí preso básicamente por un rato”.

Claro que, en lugar de revelar tal experiencia con seriedad, Facundo Calvo decidió hacerlo entre risas y, mientras recordaba aquel momento, expresó: “Lo gracioso fue que pensé que estaba en una película, porque no caía”.

Según el hijo de Carlín Calvo, al momento de la detención no estaba completamente consciente de lo que ocurría, por lo cual, se mostró despreocupado y conversador: “Estaba en el auto del policía y le hablaba como si fuera un Uber. En el momento fue un susto, pero después se solucionó todo”.

Por último, pero no menos redundante, Facundo Calvo admitió: “Estuve en la celda y ahí si me empecé a asustar un poco porque pasaba el tiempo y tenía que venir alguien a pagar la fianza. Cayó un amigo hawaiano y me sacó”.

Facundo Calvo, el hijo mayor de Carlín Calvo que también es actor. Gentileza Instagram.

Así fue cómo Facundo Calvo reveló el aparatoso momento que vivió en medio de su estancia en el extranjero. Cabe mencionar que, Carlín Calvo falleció durante el 2020 y, desde entonces, su hijo ha intentado mantener siempre presente lo que fue su legado con el trabajo que realiza dentro del rubro actoral y lo abierto se muestra ante los medios.