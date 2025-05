Eva Bargiela reveló la verdad sobre su relación con su suegra Caro Baldini tras dejarla afuera del video del bebé.

El instante fue inolvidable. Conmovida hasta las lágrimas, Eva Bargiela compartió con sus seguidores el momento en que descubrió que el bebé que espera junto a Gianluca Simeone será un niño. La noticia se viralizó rápidamente, ya que la modelo y el futbolista están en la dulce espera de su primer hijo en común. Sin embargo, un detalle llamó especialmente la atención.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone esperan su primer hijo: así anunciaron el embarazo

Todo quedó plasmado en un reel que Eva compartió en su cuenta de Instagram, donde se la puede ver rodeada de su familia, incluyendo a su pareja, los hermanos del futbolista e incluso al Cholo Simeone. Sin embargo, hubo una ausencia notable que no pasó desapercibida para nadie: Carolina Baldini, la futura abuela, no estuvo presente en ese hermoso momento.

La incógnita quedó en el aire y, como suele suceder en las redes sociales, las críticas no tardaron en aparecer. ¿Por qué no estuvo presente? ¿Existe algún conflicto entre Bargiela y su suegra? En medio de los rumores, la modelo decidió romper el silencio para aclarar qué ocurrió realmente y cómo es su vínculo con Carolina Baldini.

Eva Bargiela brindó los motivos por los que dejaron afuera a Caro Baldini de la ecografía de su bebé

“Nosotros estábamos en Madrid y pensamos en compartir con las hermanitas de Gianluca porque después nos venimos a Argentina y los que están en España no van a poder estar en ningún momento especial”, explicó Eva, dando a entender que quisieron aprovechar el tiempo con quienes estaban más cerca.

Luego, respecto a dónde se encontraba Carolina durante el evento, Eva aclaró: “Estaba en Sevilla”. Con esta explicación, la modelo dejó en claro que no pudieron coincidir debido a la distancia geográfica.

Sin embargo, la verdadera controversia surgió cuando Yanina Latorre le preguntó por qué no la incluyeron en la videollamada que sí compartieron con otros familiares. Para eso, Bargiela respondió: “El grupo de WhatsApp para llamar lo armó Gianluca. Me dijo que no la agregaba para no molestarla porque estaba en la Feria de Sevilla”.

Buscando despejar la polémica y mostrando firmeza respecto al papel que cumple Baldini en la relación que Gianluca tiene con Eva, la modelo fue contundente al afirmar que “ella va a estar en un montón de momentos”. Con esto, intentó restarle dramatismo a la situación.

De todos modos, Bargiela se mostró firme al confesar que, tras el comentario de Yanina sobre la ausencia de Carolina, recibió muchas críticas en redes sociales. “A partir de lo que dijo Yanina, me empezaron a bardear en redes. Me decían: ‘qué mala sos con tu suegra’ y yo no hice nada”, se defendió la joven, visiblemente incómoda.