¡Escándalo! Ciro de Los Piojos confirmó su romance con la bajista Luli Bass, 22 años menor: “Ella dejó al marido”.

Andrés Ciro Martínez, una de las figuras más influyentes del rock argentino de las últimas dos décadas, afianzó su relación con la bajista Luli Bass. El romance comenzó hace alrededor de un año y estuvo rodeado de polémica, ya que al momento de conocerse ella estaba casada y decidió dejarlo todo, incluidos su esposo y su hogar, para iniciar una nueva etapa junto al músico.

Esta historia sentimental tiene, además, otro foco de conflicto. Tiempo atrás, cuando Ciro anunció el regreso de Los Piojos con una serie de shows multitudinarios que resultaron un éxito y generaron ganancias millonarias para sus organizadores, estalló una fuerte disputa con el histórico bajista de la banda. El músico expresó su malestar por no haber sido consultado sobre la vuelta del grupo, a pesar de considerarse “miembro fundandor” del conjunto.

La nueva bajista de Los Piojos reemplazará a Micky Rodríguez

Esa ausencia de comunicación fue, paradójicamente, toda una señal, casi “un aviso”: él no formaría parte del regreso, ya que desde un principio se había resuelto que su lugar sería ocupado por Luli Bass, nombre artístico con el que es conocida en el ambiente musical, aunque su nombre real sea otro. Así fue como Luli se incorporó como bajista de Ciro, y entre ensayo y ensayo, bajo en mano, su vida tomó un giro tan intenso como inesperado.

Por entonces, Luli estaba casada con Ever, el baterista de Los Ratones Paranoicos. Al compartir ensayos, shows y la cotidianeidad del trabajo musical con Ciro, el vínculo fue creciendo hasta transformarse en algo más profundo. Ese enamoramiento la llevó a poner fin a su matrimonio para finalmente hacer pública una relación que, hasta ese momento, había sido un “amor clandestino”, vivido puertas adentro y lejos de las miradas. O, al menos, de la mayoría: algunos lo sabían y eligieron guardar un silencio cómplice.

La historia de amor entre Ciro Martínez y Luli Bass

Fernanda Iglesias, quien reveló la información en Puro Show, relató que se contactó con Ever, el exmarido de Luli, y destacó que en su testimonio no percibió resentimiento ni enojo, ni hacia ella ni hacia Ciro. “No, me dijo que estaba todo bien, que son cosas de la vida”, comentó la periodista, quien regresó al ciclo de espectáculos luego de su paso por el efímero Tarde o temprano, conducido por María Belén Ludueña.

“Pero bueno, Luli es alguien muy querida por aquellos que forman parte del mundo de la música. Ella usa todo verde. El bajo, la ropa, las uñas. La adoran. Mi hijo por ejemplo que está estudiando para ser bajista se puso muy contento cuando le conté, porque la aman”, sumó Iglesias, que en apenas algunos programas ya aportó más primicias que otros envíos con varios meses al aire.