Ernestina Pais recordó el calvario que vivió su hijo por culpa de su adicción: “Un horror”.

Durante años, Ernestina Pais fue protagonista de titulares escandalosos en los medios, muchas veces por episodios extremos que ocurrían en la vía pública. Sin embargo, fue solo cuando decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo que la mirada mediática cambió, y el público pudo comprender el verdadero infierno que estaba atravesando.

el hijo de Ernestina Pais

Desde entonces, la conductora ha compartido con sinceridad su proceso de recuperación, relatando cómo logró mantenerse sobria por más de un año y medio. Ernestina reflexiona sobre lo que perdió durante su enfermedad y celebra todo lo que ganó al tomar la decisión de cambiar. Un rol fundamental en este camino hacia la rehabilitación lo desempeñaron su hijo Benicio y el padre de este, Alejandro Guyot, quienes la acompañaron y apoyaron en cada paso del proceso.

El difícil momento que atravesó el hijo de Ernestina Pais con la recuperación de su madre

“Quien autorizó el tratamiento fue mi madre pero quien se encargó de contactarla fue el papá de mi hijo. Él es un tipazo y recurrieron juntos a una abogada de familia para judicializar todo y poder internarme”, reconoció al explicar quién le había salvado la vida.

Esta semana, en una entrevista con Pía Shaw, Ernestina compartió uno de los momentos más conmovedores de su proceso: “Hay un momento del proceso, cuando estás internada, que según la evolución y adhesión al tratamiento, podés hacer salidas sin dinero y con un acompañante de tu familia. Ahí pude ver a mi hijo y en la primera salida, me dijo: ‘Volviste a ser mi persona favorita’”.

Con gran dolor, añadió: “Yo a mi hijo le daba vergüenza. Me despertaba divina, incluso después de noches tremendas y a lo largo del día, me iba transformando en un horror y es ahí que mi hijo sentía vergüenza”.

En marzo de 2024, Ernestina Pais debió ser internada de urgencia tras atravesar una fuerte crisis nerviosa que requirió sedación debido a un estado psicomotriz complejo. Posteriormente, fue trasladada a un centro de rehabilitación, donde permaneció alrededor de seis meses para recibir tratamiento intensivo.

Con el tiempo, la conductora comenzó a relatar los detalles de su consumo problemático de alcohol. Reveló que sus problemas se intensificaron durante la pandemia, cuando enfrentó el cierre temporal de su restaurante y la pérdida de un ser querido. A medida que la situación se agravaba, llegó a un punto crítico. Según sus palabras: “Cuando realmente entendí la tarea que tenía por delante, no me importó nada y decidí apostar a mi recuperación”.