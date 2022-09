Emilio, el hijo de Alberto Cormillot, cumplió su primer año y lo celebró con una tierna foto en Instagram

Emilio, el hijo de Alberto Cormillot junto a Estefanía Pasquini festejó su primer año. Una fecha que sus padres no dejaron pasar desapercibida y que celebraron con una gran fiesta.

Para la celebración, los orgullosos padres compartieron en sus cuentas de Instagram varias fotos del festejo y del bautizo del pequeño.

Emilio Cormillot junto a su padre. (Foto: Instagram).

Es que Cormillot y Pasquini aprovecharon para hacerle una producción de fotos a su hijo con motivo de esta celebración.

Emilio Cormillot cumplió su primer año. Foto: Instagram

En la tierna foto se ve a Emilio posando junto a una torta llena de crema, además se lo ve rodeado de diferentes animales y de letras con la palabra “uno” en inglés.

Cuál fue el mensaje que compartió Estefanía Pasquini por el cumpleaños de Emilio Cormillot

Pasquini escribió en su posteo: “Hoy fue un día muy especial, hoy cumple su primer año, Emilio, y lo bautizamos en esa iglesia donde fuimos a pedir tanto por él”.

“No puedo explicar con palabras lo que significa para mí tener esta familia, tener este hijo y marido, todo lo que tuvimos que pasar para por fin, hoy tener esta familia, costó, pero valió la pena, todo vale por ellos y esto que somos y tenemos”.

Pasquini y Cormillot celebraron el primer año de Emilio y lo bautizaron junto a familiares y allegados. (Instagram).

“Siempre digo, me dijeron ‘va a ser imposible que seas mamá‘ pero no nos importó y acá estamos con este bebito que nos regala sonrisas sin fin todos los días, con su dulzura, sus locuras y diversión. Emilio es todo en mi vida y más, esta familia es todo para mí”, aseguró.

Qué dijo Alberto Cormillot sobre la crianza de su hijo

Con motivo del festejo del primer año de Emilio, Alberto diálogo “La Tarde del 9″, en donde reveló detalles de su método de crianza.

Alberto Cormillot junto a su hijo Emilio. Foto: Alberto Cormillot

“Soy una mezcla de lo que hacían los padres de antes y los que hacen los de ahora. Yo me levanto a las 4 de la mañana así que a mí no me despierta de noche. Estefi no me deja cambiar pañales porque dice que soy malo pero sé hacerlo. También lo baño y a última hora, que es el tiempo que estamos los tres, muchas veces elige estar conmigo y hacerme cosas en la cara, jugar conmigo y demás”, explicó.