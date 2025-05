El traumático episodio que vivió Lucía Maidana, ex Gran Hermano, con su salud: “Sentía que me moría”

A poco más de dos años de haber salido de la casa de Gran Hermano 2023 y haber alcanzado la fama sin contar con un entorno que la contuviera, Lucía Maidana habló por primera vez sobre un episodio crítico que atravesó: un ataque de pánico que derivó en un cuadro de ansiedad y depresión.

La nueva concursante de Gran Hermano viene de Salta al igual que el último ganador.

La conductora del stream Esto queda acá, que se emite por eltrece, reveló que debió ser hospitalizada luego de enfrentar una intensa campaña de cancelación, sumada a una fuerte invasión de su intimidad por parte de los medios.

El problema de salud que enfrenta Lucía Maidana

Lucía Maidana abrió su corazón en una fuerte confesión relacionada con la salud mental y los efectos devastadores del odio en redes sociales. En el marco del stream Esto queda acá, recordó una experiencia traumática que vivió tiempo atrás y la marcó profundamente.

“La cabeza te engaña. Los que sufren de depresión tienen ese pensamiento constantemente”, dijo Luchi, en referencia a la angustiante sensación de muerte que experimentó el padre de su compañera Anny Bellicoso tras un ataque de pánico en Chile, ocurrido el fin de semana pasado.

En un tono íntimo, la influencer salteña relató su vivencia personal: “El año pasado, yo descubrí los ataques de pánico. Terminé en el hospital”.

“Fue en el momento en el que me habían cancelado y salió una nota en un medio muy conocido (LAM), en la que deschavaban cosas mías, y me dio un ataque de pánico. A la noche sentí que me moría”, detalló Lucía.

La ex Gran Hermano continuó su testimonio con crudeza: “Fui al baño y agarré una tableta, de no sé qué, y empecé a meterle. Dije ‘necesito curarme’. Sentía que me moría. ¡Fue horrible!”

“Cuando me di cuenta de que me había tomado una tableta entera, tuve que ir al hospital. Fue heavy mal… Mi cabeza me decía ‘morite, te tenés que morir, te estás muriendo, te vas a morir’… Yo me despedí de mis hermanos", afirmó Luchi, poniendo en evidencia el impacto emocional del acoso virtual y el tratamiento irresponsable que algunos medios hacen de la vida privada.