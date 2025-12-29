El provocador comentario de Evangelina Anderson a Ian Lucas que reavivó los rumores de romance

Evangelina Anderson y el cantante Ian Lucas quedaron nuevamente en el centro de la escena luego de protagonizar un sugerente intercambio en redes sociales que reavivó los rumores de un posible romance.

En los últimos días, ambos habían llamado la atención de sus seguidores al dejar de seguirse mutuamente en Instagram, un gesto que suele interpretarse como señal de conflicto o distanciamiento. Sin embargo, esa situación habría quedado atrás.

Ian Lucas y Evangelina Anderson. Foto: web.

La frase de Ian Lucas que encendió todo

Todo comenzó con una publicación de Ian Lucas en su cuenta personal, donde compartió una jugada sesión de fotos acompañada por una frase que no pasó desapercibida: “Y si no es contigo, no quiero a más nadie”.

El posteo rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, pero fue el comentario de Evangelina Anderson el que terminó de encender todo.

El comentario de Evangelina Anderson que despertó rumores

La modelo y participante de MasterChef Celebrity reaccionó a la publicación con un mensaje breve, pero contundente: “Mirá mi shippeo…”, escribió, junto al emoji de fuego.

Evangelina Anderson habló por primera vez y reveló la verdad sobre su romance con Ian Lucas: “Estoy...”.

El comentario fue interpretado por muchos como una clara insinuación y dejó abierta la puerta a un posible vínculo sentimental entre ambos.

La respuesta de Ian y la reacción de los seguidores

Lejos de ignorar el mensaje, Ian Lucas decidió responderle públicamente: “Hola hermosa”.

El ida y vuelta no pasó desapercibido y desató una catarata de comentarios por parte de los usuarios, que no tardaron en sacar conclusiones.