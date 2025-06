El problema de salud que afecta a Barbie Simons y la obliga a usar cuello ortopédico

Las tardes de Los 8 Escalones a menudo sorprenden con anécdotas curiosas, momentos divertidos y situaciones inesperadas. En esta ocasión, fue Barbie Simons quien acaparó la atención al revelar en pleno programa la razón por la que usa un cuello ortopédico, un detalle que había pasado desapercibido para muchos televidentes.

El profundo dolor que sufre Barbie Simons tras la pérdida de un familiar: “Me quedo con el corazón roto”.

Qué le pasó a Barbie Simons

La periodista, parte del jurado en el ciclo que conduce Guido Kaczka por El Trece, decidió compartir el motivo de su dolencia justo cuando se enteró de la profesión de uno de los participantes. Todo se desencadenó con la clásica pregunta del conductor: “Luis, buenas tardes, ¿a qué te dedicás?”

Al escuchar “Soy quiropráctico”, la atención del estudio se dirigió de inmediato hacia Barbie, quien no dudó en comentar: “Justo lo que estoy necesitando”. Luis explicó que su especialidad es la “quiropraxia de columna vertebral”, y así se generó un intercambio espontáneo, cargado de humor y sinceridad.

En ese momento, Simons explicó lo que le ocurría: “Sí, estoy con un cuello ortopédico…”, confesó, sorprendiendo a todos, ya que suele quitárselo cuando no está frente a cámara, por lo que su lesión era desconocida para muchos. Como es habitual, Guido quiso saber más: “¿Qué te pasó Barbie?”, le preguntó.

Con total franqueza y una cuota de humor, la periodista respondió: “No sé, jugando al pádel, me lastimé, me hago la atlética y bueno, no me estaría funcionando y quedé como media dura”. Luego bromeó con el participante: “Se ve que me estaba estirando hace un rato, me hubieses dicho”. Luis, con experiencia, cerró el momento diciendo: “Uno lo ve por experiencia, 30 años”. La escena reflejó la buena onda entre los jurados y el estilo distendido de Barbie, quien relató su situación con simpatía.

Barbie Simons tiene coronavirus

Días antes, ya había mostrado su complicidad con Pampita, otra figura del programa. En una edición anterior, una simple mención a la palabra “palta” provocó risas entre ambas. Fue entonces cuando Barbie lanzó, entre carcajadas, una picante alusión al escándalo del motorhome entre Pampita, Benjamín Vicuña y la China Suárez: “Falta la manta”, dijo, provocando una divertida reacción.