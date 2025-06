El Pollo Álvarez sufrió un terrible accidente en Miami y la noticia preocupó a todos: cómo está de salud.

Radicado en Miami, donde se encuentra trabajando en la cobertura del Mundial de Clubes, Joaquín “El Pollo” Álvarez se refirió al grave accidente que protagonizó tras caer de un escenario.

Pollo Álvarez

En una charla sincera, el periodista deportivo relató cómo ocurrió el incidente, las consecuencias que tuvo para su salud y cómo logró sobreponerse a ese momento difícil. Esta experiencia marcó un antes y un después en su vida profesional y personal, y ahora comparte su historia para concientizar sobre los riesgos que a veces implica su labor.

Así fue el accidente que sufrió el Pollo Álvarez

“Soy amigo de los chicos de La T y la M, y me pidieron si podía presentarlos. Los llevé a un boliche aquí y tuve una caída terrible. Me fui para abajo, me quedé sin escenario”, relató el conductor en una entrevista con Intrusos.

“No fue nada grave, acá estoy bien. De hecho, ese mismo día me quedé a escuchar a la banda. La saqué barata. Al día siguiente, cuando vi algunos moretones, pensé ‘podría haber sido peor’, especialmente con todos los accidentes recientes relacionados con caídas de escenarios”, añadió.

“Era un escenario muy pequeño. No había luz y me caí. De la vergüenza, porque imaginate el calor que me dio, no sabés cómo me levanté rápido, así que no fue tan grave. Yo no tenía luz, entonces cuando me corrí para que entren los chicos... bueno, alguien se olvidó de avisarme que ahí había un agujero. Pasó, fue un momento pésimo”, contó, mientras mostraba sus lesiones frente a la cámara.

Y cerró con humor sobre lo ocurrido: “Para el que no sabe, yo soy muy cumbiero. Por lo tanto, tengo un montón de amigos que tienen banda de cumbia o de cuarteto y casi siempre presento bandas”.