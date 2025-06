El íntimo video de Ulises bañándose en Gran Hermano 2025 que causó polémica por un llamativo detalle

Aunque la casa de Gran Hermano está completamente equipada con cámaras que registran cada movimiento de los participantes, existe un sector que, por cuestiones de privacidad, rara vez se muestra al aire: el baño.

Ulises de Gran Hermano. Foto: captura pantalla

Este espacio, aunque vigilado, queda fuera de la transmisión habitual de Telefe, sobre todo en momentos delicados, como cuando los jugadores están haciendo sus necesidades, manteniendo relaciones sexuales o tomando una ducha. La producción respeta ciertos límites para no vulnerar la intimidad de los concursantes, incluso en un formato que se caracteriza por exponerlo casi todo.

No obstante, en los últimos días del reality, se emitió una conversación entre Juan Pablo “Devi” y Ulises Apóstolo que tuvo lugar en el baño. En esas imágenes, se pudo ver al cordobés completamente desnudo, tomando una ducha mientras estaba sentado, algo que sorprendió a más de uno.

El polémico video de Ulises bañándose que impactó a todos

En el video que se filtró, se puede ver a Ulises tomando una ducha, mientras Juan Pablo “Devi” aprovecha para expresar su enojo con Eugenia Ruíz y Selva Pérez, luego de enterarse de que lo nominaron. Lo que él no sabía en ese momento era que Ulises, con quien compartía la conversación, le había dado cuatro votos, por lo que tampoco se salvaría de la placa.

“Yo daba por sentado que iba a estar nominada. Entonces dije ‘vamos cuatro contra dos’”, le explicó Eugenia a Devi, justificando su estrategia.

Molesto por lo ocurrido, Juan Pablo entró al baño y se desahogó frente a Ulises: “A mí me molesta que no digan nada. Nunca querían jugar. Ahora, supuestamente, entendieron la estrategia. Justo cuando están enojadas conmigo y con vos”.

Luego, visiblemente indignado, agregó: “¡Qué bronca! A mí me hace dudar mucho. Siempre pensando cómo cubrirla (a Eugenia). Yo separo la convivencia del juego y ellas no. Se calientan y se mandan cualquiera. Esto que hicieron me huele muy mal”. Tanto él como Ulises compartían la placa junto a Selva, Tato y Luz.