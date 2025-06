El incómodo momento que vivieron los hijos de la China Suárez en los festejos del Galatasaray: “No me dejan pasar”

La historia de amor de la China Suárez y Mauro Icardi sigue su curso en medio de la disputa legal que lleva el futbolista con Wanda Nara por el divorcio y la custodia de sus hijas. La pareja disfruta del viaje que realizaron a Turquía con los hijos de la actriz.

Hace unos días el Galatasaray, el club del que forma parte Icardi, se consagró campeón en Turquía, y como parte de los festejos el futbolista ingresó a la cancha con los hijos de la China: Rufina, la que tuvo con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña. Sin embargo, en un momento se vivió una situación de tensión que se volvió viral en redes sociales.

La China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

A lo largo de los días, la pareja fue compartiendo parte de los festejos que vivieron junto al club, si bien Icardi no jugó en la temporada, ya que estuvo lesionado y recuperándose de una cirugía, viajó a celebrar el triunfo con su equipo.

La China ingresó a la cancha con sus hijos e Icardi, todos con las camisetas del futbolista, y en medio del festejo, Rufina fue captada viviendo una situación de malestar que fue muy comentada en redes sociales.

Mauro Icardi con la China Suárez y los hijos de ella en Turquía. (Foto: Instagram)

El tenso momento que vivió Rufina, la hija de la China Suárez en los festejos del Galatasaray

Magnolia, Amancio y Rufina salieron al campo de juego para acompañar al futbolista, pero entre el tumulto de gente, los periodistas y fotógrafos que querían grabar a Icardi, se fueron acorralando e impendiéndoles avanzar a los nenes de la actriz.

Rufina se mostró incómoda con la situación cuando intenta caminar y no puede, además de que le cerraban el paso. “¿Baby los sacás? No me dejan pasar”, le dijo la China al futbolista generando todo tipo de comentarios.

Además, en algunos videos se ve cuando la actriz le pide a su hija mayor que sonría para las cámaras. Los hijos de la actriz lograron salir del campo y según las fotos que mostró la pareja todos disfrutaron de los festejos. Sin embargo, en las redes no dejaron pasar la actitud de la famosa al llevar a sus tres hijos chicos a la cancha en medio de la euforia.