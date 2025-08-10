El incómodo momento de Lucía Galán cuando Mirtha Legrand le preguntó por su romance con Maradona: “Alguien especial”

Lucía Galán es una de las cantantes más populares del país con el icónico dúo Pimpinela junto a su hermano Joaquín. La famosa estuvo un tiempo desaparecida de la exposición pública, ya que se estaba recuperando de su salud tras ser operada de un quiste en el páncreas.

Lucía Galán

La artista volvió a aparecer en la televisión junto a su hermano en la mesa de Mirtha Legrand, allí habló no solo de su presente laboral, sino también de su recuperación y de algunas historias del pasado, que no pudo evitar responder a las insistentes preguntas de La Chiqui.

La conductora trajo a la actualidad y recordó el fugaz romance que tuvo Lucía Galán con Diego Maradona cuando el astro del fútbol tenía 23 años. La cantante y el futbolista comenzaron su relación como una amistad que fue más allá. Mirtha Legrand quiso saber sobre la historia y se vivió un incómodo momento en el programa.

Lucía Galán habló de su romance con Diego Maradona

“¡Vamos a un corte!“, dijo entre risas Lucía cuando la conductora le recordó su romance con Diego Maradona. “¿Maradona se enamoró de vos?“, insistió Mirtha Legrand ante todos los presentes.

Pimpinela y Diego Maradona cantando "Querida amiga" (Archivo)

La cantante se mostró incómoda por hablar de su vida personal en televisión y sobre todo por su historia con Maradona. Luego, de unos segundos, Lucía Galán comentó: “Fue una época linda, éramos los dos muy jóvenes”.

“Pasamos momentos muy importantes, fue alguien especial. Después se terminó”, agregó la famosa sobre su breve historia de amor con Maradona. Asimismo, la cantante aseguró que el romance “duró un tiempo”.

Mirtha siguió con el tema y recordó la situación que vivió la artista cuando el futbolista falleció en 2020. “Yo sé que cuando murió, alguien te pidió que no fueras al velatorio”, expresó la conductora.

“Yo pregunté. Pero no se daban las condiciones. No quise meterme ni nada. No hablo del tema porque respeto mucho a sus hijos, y a Claudia (Villafañe)”, contó Lucía Galán sobre la historia y poniendo fin al tema.