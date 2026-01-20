El gesto de Mica Tinelli con Licha López de Belgrano que desató los rumores de reconciliación

Parecía que la historia estaba cerrada. En agosto de 2025, Licha López y Mica Tinelli confirmaron su separación tras seis años de relación, citando el desgaste provocado por la distancia cuando él jugaba en el exterior. Sin embargo, un reciente gesto en redes sociales volvió a poner a la pareja en el centro de la escena y desató fuertes rumores de un reencuentro.

El posteo que despertó las sospechas

Todo ocurrió en la cuenta de Instagram del futbolista, quien actualmente defiende la camiseta de Belgrano de Córdoba. Licha subió un carrusel de fotos y videos que retratan su vida actual: imágenes jugando en “el Pirata”, momentos cotidianos y, de fondo, un clásico cuarteto de La Barra para ponerle ritmo cordobés.

Pero lo que realmente llamó la atención de los seguidores no fue el fútbol, sino un video específico dentro de la publicación donde se lo ve jugando cariñosamente con los perros de Mica Tinelli.

La reacción de Mica y el guiño familiar

La respuesta no se hizo esperar y fue lo que terminó de alimentar la ilusión de los fans. La hija de Marcelo Tinelli comentó la publicación con una frase corta pero contundente: “El video”, junto a emojis de corazón.

El comentario en la publicación de Licha López.

Como si esto fuera poco, Soledad Aquino, madre de la influencer, también se sumó a los comentarios dejando sus propios emojis, lo que muchos interpretaron como el visto bueno de la familia a este acercamiento.

¿El fin de la distancia?

El contexto es clave para entender por qué los fans están tan entusiasmados. En su momento, el jugador había explicado que “la distancia nos mató y tenemos proyectos diferentes”, refiriéndose a su etapa jugando en Dubái.

Ahora, con Licha instalado definitivamente en Córdoba, ese obstáculo ya no existe. Los seguidores no tardaron en sacar conclusiones y llenaron el posteo de mensajes de aliento: “Los perros son de Mica, calculo que volvieron”, “Todos te esperamos en Córdoba, Mica” y deseos de que “gane el amor"