El espantoso momento que vivió Guido Süller: mató crías de rata en su habitación y ahora podrían denunciarlo

Guido Süller debió atravesar un momento terrorífico para cualquier persona que le tenga fobia a los roedores: encontró un nido de ratas en su propia habitación, detrás de un mueble.

El dramático episodio quedó grabado, ya que Hernán Sanabria, su pareja se ocupó de registrarlo, mientras el también arquitecto corría de un lado a otro con una escobillón en la mano.

En el video se escucha cómo van relantando lo acontecido. Señalaron que escuchaban ruidos y se dieron cuenta de que había un “intruso” en la habitación. También muestran cómo descubrieron excremento del animal en el placard. El caso es que lo que parecía una pesadilla... no dejó de empeorar.

“Madre e hijos”

Guido subió el video a su cuenta de Instagram y advirtió a los espctadores con una frase crucial: “Dios. Esto parece un reality, pero no. Es la vida misma”.

No solo había una rata detrás del mueble: había un nido. De repente comenzaron a descubrir crías mínimas, sin pelaje aún, que aumento el asco y espanto de Süller.

“¡Hay un nido! Madre e hijos. ¡Nooo!”, gritaba. De otro lado, Sanabria no sabía bien que hacer, corría la ropa y zapatos, pero la escena no paraba de empeorar. Comenzaron a aparecer pequeñas ratitas, rosas, casi inmóviles y sin pelaje.

Guido actuó como podría actuar cualquiera ante una escena tan desconcertante: comenzó a barrer las crías y las imágenes no tardaron en viralizarse. Como era de esperarse, las posiciones fueron contrapuestas.

¿Podrían denunciar a Guido?

Si bien hubo quienes se solidarizaron con Guido por la desagradable situación que debió vivir, hubo una multitud que criticó su accionar. “Podría haberlas trasladado a un descampado en lugar de matarlas”, señalaban.

“Qué poca empatía”, “No es necesario eso, Guido. Todos tenemos derecho a la vida. Me extraña de vos”, “No los maten, son bebés”, “Podrían haber hablado con una asociación”, señalaban algunos mensajes. Otros propusieron denunciarlo en Protección de Animales o hasta reportar la cuenta de la red social.