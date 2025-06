El escandaloso motivo por el que Wanda Nara y Mauro Icardi recibieron una carta documento del colegio de sus hijas

En Sálvese Quien Pueda (América), Yanina Latorre reveló una nueva polémica que involucra a Wanda Nara y Mauro Icardi, esta vez vinculada al colegio al que asisten sus hijas, Francesca e Isabella. Según detalló la conductora del ciclo, la institución habría tenido serios inconvenientes con ambos padres por no dejar a un adulto responsable autorizado para retirar a las niñas luego de haberse ido del país.

El increíble cumpleaños de Hello Kitty de Isabella, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi. Gentileza Instagram.

El conflicto generó tensión entre las autoridades escolares y los representantes legales, ya que, en ausencia de los padres, nadie habría quedado designado oficialmente para ocuparse de las menores. Esta situación no solo encendió alarmas en el ámbito educativo, sino que también podría tener implicancias legales, dado que las niñas habrían quedado, momentáneamente, sin custodia efectiva.

Así es la carta documento del colegio que recibieron Wanda Nara y Mauro Icardi por sus hijas

La conductora Yanina Latorre reveló en Sálvese Quien Pueda que el Colegio Lincoln, donde estudian las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, habría enviado una carta documento por mail solicitando explicaciones ante la ausencia prolongada de ambos padres en el país.

“Todo empezó cuando el martes el colegio de las nenas de Wanda y Mauro, Lincoln, mandó un mail que iniciaba: ‘Estimados Wanda y Mauro, frente a la circunstancia de que ninguno de los dos padres se encuentra en el país, les enviamos nuevamente el formulario para que nos notifiquen a la máxima brevedad posible quién ocupa el rol de guarda de los menores´”, leyó Yanina al aire.

Además, sumó detalles sobre los tiempos de ausencia de ambos: “El colegio les manda un formulario después de días, porque Wanda hace más de diez días que está fuera del país. Mauro estuvo menos días que Wanda porque llegó el lunes, pero que hay un colegio donde tiene a dos niñitas preguntándole a los padres que les informe quién ocupa el rol de guarda de los menores”, explicó.

En su relato, Yanina Latorre detalló el contenido del mensaje enviado por el Colegio Lincoln, evidenciando la preocupación institucional por la situación de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi. Según leyó al aire, el correo decía: “Intentamos comunicarnos telefónicamente con el contacto de emergencia consignado por ustedes, la señora Nora Colosimo y no atendió el teléfono”.

Las fotos del cumpleaños de Isabella, hija de Wanda Nara y Mauro Icardi. / Instagram

La conductora también explicó el contexto detrás del conflicto parental: “Wanda es más responsable que Mauro porque él no tiene el control de las niñas por todo el quilombo del ascensor, el problema del ministerio público y tutelar. Recordemos que ella no se las llevó a Punta del Este, porque dijo que económicamente no podía costear las vacaciones a las hijas”, lanzó.

Además, subrayó la importancia de dejar responsables designados cuando los padres están fuera del país: “Cuando vos te vas del país y dejás a menores en un colegio, vos tenés que dejar los contactos, cuando los padres son tan públicos, les llega a pasar algo, a quién llaman, las maestras, las directoras”.

Por último, Latorre citó cómo cerraba el mail enviado por el colegio: “Nos comunicamos con el segundo contacto de emergencia, la señorita Lucía Oliver, quien nos manifestó que no trabaja más para la familia, aguardamos su comentario, saludos cordiales”.