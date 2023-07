El enigmático novio de Charlotte Caniggia: “No tiene ni Instagram”

Charlotte Caniggia es una modelo y celebridad argentina muy querida por el público. Con más 1.5 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, la hija del exfutbolista logró conformar una comunidad que la apoya en cada paso que da. Debido a la exposición que su vida tuvo durante mucho tiempo, hace algunos años tomó una drástica decisión.

Sucede que sus padres, Claudio Caniggia y Mariana Nannis siempre estuvieron envueltos en una polémica diferente y tanto Charlotte como su hermano, Alex, se veían alcanzados por cada un de ellas. Es por eso que, ahora la modelo de 30 años es muy cautelosa con las cosas que comparte en sus redes sociales.

Los mellizos están en Carlos Paz acusados de disturbios

Charlotte Caniggia contó que su novio no tiene Instagram

Charlotte Caniggia está en pareja con Roberto Storino Landi hace más de cuatro años. El hombre de 39 años es oriundo de San Miguel y tiene una empresa en Miami. Sin embargo, la modelo trata de resguardar lo más posible su relación y mantenerla en el ámbito privado para que se hable lo menos posible de su situación amorosa.

Charlotte y Roberto. Foto: Gentileza

Semanas atrás estuvo como invitada en “Duquesas”, un programa que se emite por Luzu TV y allí las conductoras le preguntaron sobre el estado de corazón. “¿Estás de novia hace bastante no?”, consultó una de ellas y Charlotte contestó: “Sí, hace un montón. Muy bien, muy bien. Es un chico muy bueno, así que muy tranquila”.

Luego, aseguró que conviven “hace muchos años” y destacó que se trata de una relación de “perfil bajo”, al igual que su pareja. “Es muy perfil bajo, no tiene ni Instagram. ¡Me encanta! Amo los chicos que no suben nada, que no tienen Instagram. Me atrae ese tipo de hombre”, aseguró Caniggia.

Charlotte y su novio. Foto: Gentileza

Además, insistió en que prefiere mantener su privacidad y no está de acuerdo con compartir todo en las redes: “No me gusta el hombre que está todo el día subiendo lo que hace. Me la baja”, sostuvo y concluyó: “También hay que reservarse algunas cosas y no postearlo todo”.