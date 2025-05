El duro relato de Mario Massaccesi tras sufrir un terrible accidente de tránsito que preocupó a todos: “Dolor en el hombro y el cuello...” .

Este miércoles, Mario Massaccesi volvió a ser noticia tras trascender que había protagonizado un grave accidente de tránsito. La información generó preocupación entre sus seguidores, quienes aguardaban con inquietud alguna declaración suya.

El periodista de TN cuanta su historia personal con la intención de ayudar a otros

Finalmente, tras algunos días de recuperación, el conductor rompió el silencio: relató cómo ocurrió el accidente, reflexionó sobre lo vivido y lamentó que, pese a la gravedad del momento, ninguna persona que pasaba por el lugar se acercó a brindar ayuda.

Así fue el terrible episodio que sufrió Mario Massaccesi

Tras varios días de silencio, Mario Massaccesi decidió contar públicamente lo que le ocurrió durante el accidente. A través de sus redes sociales, agradeció el cariño recibido y dio detalles del hecho: “Gracias por tantos lindos mensajes. Para tanta gente que me pregunta, no puedo contestarles a todos. Estoy bien, o mejor dicho estoy mejor. Todavía tengo dolor en el cuello, en la espalda y el codo. Fui parte de un siniestro vial en Palermo. Iba como pasajero de un auto de aplicación. Había salido de Cuestión de Peso e iba para mi casa, a las siete de la tarde del miércoles. El auto venía por Nicaragua, iba cruzando por Oro, bombazo", comenzó diciendo el conductor.

Después, el periodista amplió su relato sobre lo ocurrido durante el impacto: “Una señora que venía manejando no lo vio y le dio de lleno. Así que el auto en el que iba fue arrastrado unos metros, eso fue lo que generó un latigazo. Por suerte no hubo golpes mayores, pero sí el cimbronazo y el dolor que queda después de semejante movimiento”. Con sus palabras, dejó en claro la violencia del choque y las secuelas físicas que aún enfrenta.

Pese a las molestias físicas que le dejó el accidente, Massaccesi optó por no ausentarse de sus compromisos laborales: “Así que muchísimas gracias a todos los que preguntan. No falté al trabajo, vine a trabajar ayer, aunque no estaba bien. Trabajé a la tarde en Cuestión de Peso y a la mañana también. Soy muy cumplidor con el laburo y, si bien me duele todavía, estaba en condiciones de venir a trabajar. Gracias por preocuparse y la idea es llevar tranquilidad". Con estas palabras, el conductor dejó en claro su compromiso profesional y su intención de calmar la preocupación de sus seguidores.

Luego del relato sobre el accidente, Mario Massaccesi aprovechó para dejar una reflexión dirigida a sus seguidores, basada en su experiencia personal y con un claro mensaje de conciencia ciudadana: “Una sola recomendación cuando alguien es parte de un siniestro vial, acérquense a preguntar si necesita algo. Nos pegamos un palazo, la señora que manejaba el auto, que fue la que chocó, no podía levantarse el volante y nadie vino a acercarnos nada, ni siquiera a decir: ‘¿Necesitás algo?’. No vino nadie, salvo un señor que justo pasaba y un policía que enseguida vino. Estuvo muy bien, que le agradezco”.

Flor Ferrero junto a Mario Massaccesi y Paula Bernini.

Mario expresó su decepción por la indiferencia tras el accidente y apuntó a un canal de streaming ubicado justo donde ocurrió el choque: “Justo enfrente de donde pasó todo, hay un canal de streaming, que tiene muchos vidrios, que estaban haciendo una transmisión afuera, repartiendo galletitas. Pibes muy jóvenes, me llamó la atención, yo sé que estaban trabajando, pero había una emergencia. Y el mensaje de esto es: ‘No naturalicemos un choque, una estampida, no lo naturalicemos. Vayamos a preguntar si alguien necesita algo’”.

Luego, insistió en su reflexión: “Esto lo digo con el diario del lunes, que está todo bien. Pero en ese momento no sabíamos si estábamos bien. Porque apenas ocurre todo, lo primero que necesitas es a alguien que venga a decirte: ‘Che, en qué te puedo ayudar’. Eso no pasó y había gente ahí, había productores, había gente ahí adentro del lugar y afuera. Estaban repartiendo galletitas. Alguien puede dejar de hacerlo porque había una emergencia. No digo porque me haya pasado a mí. Digo, para aprender de esto que cuando hay alguien en una misma situación, lo menos que podemos hacer es brindar ayuda. Llamar a una ambulancia, llamar al 911, llamar a la policía, acercar una silla, un vaso de agua. Ofrecer el lugar para estar más cómodo. De tal manera de superar ese trance y poder seguir con los trámites”.