Lowrdez Fernández se sinceró y habló del episodio de violencia de género que vivió con su ex: “Me enfermé”

Lowrdez Fernández de Bandana vivió momentos preocupantes en noviembre del año pasado cuando su mamá denunció que estaba desaparecida; luego, la encontraron en la casa de su exnovio, que fue denunciado por violencia de género. En ese entonces, la cantante fue atendida por médicos y se encontraba en un estado delicado de salud. Ahora que pasó el tiempo, habló de lo ocurrido.

La famosa tuvo una relación tormentosa con Leandro García Gómez, a quien ella había denunciado por violencia años atrás. La situación llegó al extremo cuando la artista desapareció y estaba secuestrada en la casa de su ex, además de estar en un estado delicado de salud cuando la encontraron.

Lourdes Fernández y su exnovio. (Foto: Instagram)

Lowrdez se prepara para los próximos shows de Bandana en sus 25 años y, en medio de su nueva vida, habló con Ángel de Brito sobre lo que vivió el último tiempo.

El testimonio de Lowrdez Fernández sobre su relación con su ex

Por primera vez, la cantante abrió su corazón en LAM y contó cómo fue ese día: “En ese momento yo estaba con fiebre. Me levanté y vi todo el caos. No puedo hablar mucho más, pero fue más que claro”.

En la misma línea, De Brito le preguntó cómo procesó todo lo que pasó, ya que en un principio no entendía lo que pasaba con su ex. “Te vas dando cuenta con el tiempo. Es un proceso muy complejo”.

En referencia a su mamá y su amiga Lissa Vera que hicieron la denuncia contra García Gómez, la cantante comentó: “No era la forma como yo lo hubiese hecho si hubiese sido su amiga. Pero a la vez entendí que lo hicieron por amor”.

“No te das cuenta porque estás enfermo, yo me enfermé. Todo se empieza a cerrar, el círculo se empieza a cerrar. Tu trabajo también empezás a dejarlo y comenzás a tener dependencia económica”, contó Lowrdez sobre cómo la violencia se instaló en su relación.

“No le mentía a mi entorno, pero ocultaba cosas porque me sentía parte. Me daba mucha culpa… No me siento víctima, me siento parte”, expresó la cantante.