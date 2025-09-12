El duro relato de Elba Marcovecchio para Jorge Lanata en el día que habría cumplido 65 años: “Nos quedó tanta vida por vivir”

Han pasado ya nueve meses desde la partida de Jorge Lanata, pero para sus seres queridos el tiempo parece haberse detenido en aquella tarde del 30 de diciembre, cuando su corazón dejó de latir. La ausencia se volvió muy difícil de sobrellevar, sobre todo porque entre sus familiares y allegados surgieron conflictos que, hasta hoy, parecen no encontrar resolución.

Sin embargo, por encima de ese dolor, hubo una fecha imposible de pasar por alto: este 12 de septiembre, Lanata habría cumplido 65 años. Fue Elba Marcovecchio, su última esposa, quien lo recordó públicamente en primer lugar con un sentido homenaje en su cuenta de Instagram.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata.

“Feliz cumple mi amor. Quisiera dormir y al despertar, encontrarte acá. Te extraño tanto, nos quedó tanta vida por vivir”, escribió con profunda tristeza la abogada. El mensaje estuvo acompañado por “Air from Suite”, una interpretación de la obra de Sebastian Bach a cargo de la orquesta Berliner Philharmoniker, que, según Elba, fue la última melodía que compartieron juntos.

La historia de amor de Elba Marcovecchio y Jorge Lanata

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio comenzaron su historia de amor en 2020, cuando él la contactó para consultarla por un asunto legal. Con el tiempo, aquella relación profesional fue dando paso a un vínculo sentimental lleno de complicidad y cariño.

Elba era viuda y madre de dos niños pequeños, quienes rápidamente se encariñaron con el periodista. Las hijas de Lanata, en cambio, nunca llegaron a aceptar del todo esa relación. En abril de 2022, la pareja selló su compromiso con una boda íntima que culminó con una gran celebración en un salón de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata.

En los últimos años, Elba acompañó a Jorge en cada internación y en sus problemas de salud, siempre con reserva y dedicación.

En una fecha como esta, el nombre de Jorge Lanata vuelve a resonar con fuerza en los medios. Sus colegas y el público lo reconocen como uno de los periodistas más influyentes del país, capaz de atravesar diferentes etapas de la comunicación con un estilo frontal y crítico.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio en la casa de Punta del Este

Lanata fue mucho más que una voz en radio y televisión: para muchos se convirtió en un referente que marcaba agenda con sus investigaciones y opiniones. Quienes trabajaron junto a él lo describen como un profesional incansable, apasionado por el periodismo y la defensa de la libertad de expresión. Su legado sigue vivo y hoy cobra especial relevancia.