El desgarrador relato de Mirtha Legrand al hablar de la muerte de sus hermanos y de su hijo: “Me quedé sola”

Mirtha Legrand es la reina indiscutida de la televisión argentina con más de cinco décadas al frente de su programa, además de su trayectoria como actriz. Sus mesas son sinónimo de prestigio y por allí pasan diferentes figuras del entretenimiento y la política para hablar de cualquier temática vigente en el momento.

Mirtha Legrand

La Diva cumplió 98 años este año y sigue al frente de su programa cada sábado. A lo largo de los años demostró su compromiso por el trabajo, ya que conduce “La mesa de Mirtha” y recibe a sus invitados de la mejor manera.

MIrtha Legrand

Este fin de semana, La Chiqui recibió a Moria Casán con quien se reconcilió en vivo, después de sus idas y venidas polémicas, también estuvo Natalie Weber, Luis Novaresio, Mariano Iudica y Jorge Marrale.

En un momento del programa, Luis Novaresio le preguntó qué es lo que más extraña en su vida. Ante esto, La Chiqui hizo una pausa y se mostró totalmente conmovida.

El fuerte relato de Mirtha Legrand al recordar a sus familiares que ya no están

“No te puedo contestar, pero seguramente a mis seres queridos que ya no están conmigo. Mi hermana Goldy, mi hermano, Dani mi hijo, Daniel (Tinayre). Me quedé muy sola”, expresó la conductora con nostalgia al recordar a su marido, hijo y su hermana gemela.

Luego, Mirtha emocionada por el recuerdo, expresó: "Por eso tengo tantos amigos que quiero muchísimo, además de mi hija, mis nietos y bisnietos”. Si bien la diva está constantemente rodeada de Marcela, su hija, y sus nietos, Juana y Nacho y los hijos de la actriz, siempre tiene presente a quienes ya no están.

Ante su desgarrador relato, Novaresio le dedicó unas palabras de admiración por su trabajo: “Que vos estés acá sentada, laburando, enseñándonos a todos cómo se hace, con qué clase, eso es momentismo absoluto”.

Cabe recordar que el hijo de la famosa conductora murió a los 50 años en abril de 1999, si bien no se dijeron los motivos, se filtró en ese entonces que era por un cáncer de páncreas.