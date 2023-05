El desgarrador mensaje de Luciana Salazar tras la muerte de su amigo: quién era y qué le pasó a Raúl Sotelo

Luciana Salazar sorprendió en las redes sociales con un mensaje cargado de dolor y misterio. “Mataron a mi mejor amigo no lo puedo creer hijos de re mil puta”, escribió la actriz y cantante en su cuenta de Twitter. El mensaje generó revuelo y la mediática terminó por borrar su mensaje.

“¿Quién es el mejor amigo de Luciana Salazar?”, “¿Qué pasó?”, se preguntaban todos en las redes y no había muchas respuestas. La modelo reveló una parte del misterio al publicar en su cuenta de Instagram un mensaje cargado de dolor para su amigo Raúl Sotelo.

El dolor de Luciana Salazar tras la muerte de su amigo

“¿Qué pasó amigo? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se me fue parte de mi vida”, escribió Salazar junto a una foto en la que se la ve junto al hombre. La foto es de una publicación que hizo Sotelo hace seis semanas y en la que dice: “Que bien la pasamos amiga. Te amo”

Ante el llamado de la prensa, Luciana Salazar no contestó. Allegados a la modelo, actriz y conductora aseguran que estaba muy conmovida por la situación y no iba a salir a dar declaraciones. Solo se limitó a postear, cerca de las dos de la mañana, la imagen de ella con Sotelo en Instagram.

En otras de las publicaciones del empresario, Salazar comentó sumamente compungida: “No lo puedo soportar”.

QUIÉN ERA RAÚL SOTELO Y QUÉ LE PASÓ

Raúl Sotelo fue encontrado sin vida en su departamento de Recoleta. El hombre no contestaba el celular desde el sábado y todo su entorno estaba preocupado. Aún no se conocen las causas de su muerte.

Rául Sotelo, el amigo de Luciana Salazar que fue encontrado sin vida en su departamento

Sotelo era estilista y dueño de la cadena de barberías Bacan, inaugurada en 2015, con sucursales en Recoleta, Villa Urquiza, Belgrano, Coronel Díaz, Del Viso, Tribunales, Asunción, Palermo, Mataderos, Villa del Parque, Pilar, Villa Crespo y Gorostiaga.

Cultor del cuerpo, amante de las plantas y de bajo perfil, poco se sabía de su amistad con Luciana Salazar.