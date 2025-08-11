El desgarrador mensaje de Gustavo Yankelevich tras la muerte de su nieta Mila: “Estamos tristes y con mucho dolor”

La familia Yankelevich enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la trágica muerte de Mila, la más pequeña del clan. La nena de 7 años perdió la vida en un accidente marítimo cuando estaba en una colonia de vacaciones en Miami. Era la segunda hija de Sofía Reca y Tomás, el hijo de Cris Morena y Gustavo.

Tomás Yankelevich, Sofía Reca y sus hijos

La niña de 7 años perdió la vida por un “ahogamiento accidental”, luego de que una barcaza impactara contra el velero en el que se encontraba junto a otras cinco menores, todas integrantes de la Fundación de Vela Juvenil de Miami. Producto del fuerte impacto murieron tres menores.

El trágico accidente conmovió a toda la sociedad y tanto los famosos como los seguidores de una de las familias más importante de la televisión dejaron su afecto. La tragedia los golpea por segunda vez, ya que en 2010 sufrieron la pérdida de Romina Yan, la hija mayor de Cris y Gustavo.

Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

El mensaje de Gustavo Yankelevich en redes sociales tras la muerte de Mila, su nieta

Este domingo, Valentín Giordano, el segundo hijo de Romina Yan publicó una serie de fotos del Turismo Carretera 2000 del que forma parte. El joven piloto escribió junto a las fotos: "Me quedo con el buen ritmo cuando quedamos solos en pista".

Es la primera vez que habla en redes sociales un miembro de la familia tras la muerte de Mila. En la publicación de Valentín, apareció su abuelo Gustavo, quien le dejó un emotivo mensaje de apoyo a su nieto y la fuerza en la distancia, ya que se encuentra en Miami acompañando a su hijo y nuera en este doloroso momento.

El mensaje de Gustavo Yankelevich en redes sociales tras la muerte de Mila, su nieta

“Valen querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia“, escribió con emoción el productor televisivo.

Cabe recordar que Gustavo siempre acompañó a Valentín en su carrera como piloto, ya que es el hijo de Romina Yan que eligió un camino diferente al de la familia.

“Es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir”, expresó Gustavo en agradecimiento a toda la gente que les envió mensajes en este triste momento.