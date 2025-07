El desafortunado comentario de Nico Occhiato hacia una participante de La Voz Argentina que generó una ola de memes

La última emisión de La Voz Argentina dejó bastante tela para cortar. Las audiciones a ciegas no estuvieron a la altura de las expectativas del público: abundaron las desafinaciones, las performances flojas y los silencios incómodos entre los coaches. Pero si hubo algo que realmente encendió las redes sociales, fue un comentario del conductor Nico Occhiato que no pasó desapercibido.

Todo ocurrió durante la presentación de Delfina Berveke, una joven que se animó a interpretar “2 son 3”, el tema de Lali Espósito, una de las coaches del ciclo. A pesar del esfuerzo, ninguno de los jurados se dio vuelta, lo que generó un momento tenso en el estudio.

Acto seguido, Occhiato, en busca quizás de romper el hielo o simplemente desde la sinceridad brutal, le preguntó a los padres de la participante que la miraban desde el costado del escenario:“¿Siempre canta así o a veces le sale mejor?”. La frase, desafortunada y algo filosa, se viralizó en cuestión de minutos y se convirtió en tendencia en X.

Más allá del blooper, Lali salió al cruce con elegancia y humor: destacó que la elección del tema fue muy arriesgada y agregó entre risas: “¡Justo que te elegiste este tema! A mí me sale como el cu... en vivo”, alentando así a la participante a seguir intentando.

Tras el desafortunado comentario de Nico Occhiato en La Voz Argentina, estallaron los memes

Como no podía ser de otra manera, la reacción en redes fue inmediata. Algunos criticaron la crudeza de Occhiato, pero otros celebraron su espontaneidad. Comentarios como “¡Te amo Nico Occhiato, nunca me harían odiarte!”, “Más sincero que Occhiato no se consigue”, o “Qué nos indemnicen por el programa que tuvimos que escuchar hoy”, marcaron el tono de la noche.

Y, claro, los memes no tardaron en llegar. Comparaciones con jurados implacables, gifs de incomodidad y reacciones exageradas al estilo telenovela poblaron los timelines, demostrando que, incluso en sus tropiezos, La Voz Argentina sigue generando conversación.

