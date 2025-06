De qué murió René Bertrand a los 53 años: se supo cuál era la dura enfermedad que padecía

La noticia de la muerte de René Bertrand conmocionó por completo al mundo del espectáculo argentino. El actor, conocido por sus trabajos en televisión, falleció este jueves 26 de junio a los 53 años. Su temprana partida consternó tanto a sus colegas como al público. Horas después, se conocieron detalles del motivo de su deceso.

La muerte de René generó un gran impacto entre la audiencia que lo recordaba por sus trabajos en ficciones como Chiquititas y Cebollitas. Tras la noticia, trascendió que su círculo más íntimo sabía que las cosas no venían bien desde hacía rato y se revelaron detalles de la enfermedad que padecía.

René Bertrand tenía 53 años.

De qué murió René Bertrand

El periodista de espectáculos, Pablo Layus, fue quien reveló cuál fue el motivo de la muerte de René Bertrand y contó algunos detalles. “Este verano estuvo trabajando en Villa Carlos Paz, ciudad que él amaba. Empezó con algunos dolores y se vino a Buenos Aires para hacerse algunos estudios. Al principio, no le detectaron nada pero los dolores continuaron”, explicó.

Sin embargo, el actor no se quedó conforme y decidió continuar buscando la causa de su padecimiento. Según reveló Layus, un conocido le recomendó un médico del Instituto Fleni.

René Bertrand, antes de ser entrevistado por La Voz en 2020. (La Voz/ Archivo)

“Ahí profundizaron los controles y le detectaron un cáncer. En realidad, no se originó en los huesos sino en otro lado pero cuando lo detectaron había hecho metástasis”, reveló el periodista.

Además, también contó que el actor inició un tratamiento de quimioterapia pero lamentablemente, no pudo completarlo. “Se hizo dos, muy fuertes y se debilitó mucho. Incluso se había ido a vivir con su mamá porque tenía hijos chiquitos y necesitaba descansar bastante. Esta mañana hablé con Belén, su esposa, que me contó que cuando recibió el llamado no imaginó la noticia”, concluyó.

La larga trayectoria de René Bertrand

Su carrera como actor comenzó a consolidarse en los años noventa, con participaciones en recordadas ficciones como Una voz en el teléfono, así como en comedias populares como Amigos son los amigos, Chiquititas, Brigada Cola y Casados con hijos. Al mismo tiempo, desarrolló una destacada carrera en el teatro, brillando en producciones de Gerardo Sofovich y en obras como El champán las pone mimosas.

Además de su faceta como actor, René Bertrand se destacó como director artístico en reconocidos programas como Polémica en el Bar y El taller de Checho y Batista. Su compromiso con el arte lo llevó a mantenerse activo tanto en el teatro independiente como en el comercial hasta tiempos recientes. También participó en cine y televisión, siendo recordado por su interpretación en El negro Olmedo y por sus trabajos más actuales en producciones como El encargado y Espartanos, emitidas por Star+.