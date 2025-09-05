Cris Morena compartió un emotivo video de Romina Yan en el día de su cumpleaños y conmovió a todos: “Con Mila a tu lado...”

Tras la lamentable muerte de su nieta Mila Yankelevich, Cris Morena hizo su primera aparición pública sobre un escenario y, como es de suponer, conmovió al momento de dar un significativo discurso. La productora sorprendió a todos con una aparición repentina en el más reciente show que la banda Erreway realizó en el Movistar Arena y recordó a su hija Romina Yan.

“Mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila y todos ustedes van a estar dándole su luz. Gracias”, expresó Cris Morena sobre el escenario, visiblemente conmovida por el cariño del público.

Cris Morena hizo su primera aparición pública tras el fallecimiento de Mila.

“A través de la música, la amistad y el amor, quería mostrarles que no estaban solos, que sus voces importaban, Rebelde Wey es amor, es pasión y explota. Son esas ganas locas de vivir la vida”, reflexionó Cris Morena en medio del regreso de Erreway.

Pero eso no fue todo. Horas más tarde, Cris Morena reapareció en sus redes sociales con un emotivo mensaje dedicado a su hija, Romina Yan. “Feliz cumple, Ro!! Con una alegría inmensa celebro la presencia de tu ausencia, y te encuentro en cada palabra y en cada dibujo, desde la tierra al cielo”, comenzó diciendo en la publicación de un video muy emotivo.

“Todo lo que dibujaste antes de partir es de otros mundos, otros planos del alma… Y te imagino viviendo muy feliz allí, con Mila a tu lado. Te amo siempre Mamita", agregó para la emoción de todos sus seguidores.

De qué murió Romina Yan: la impactante confesión de Cris Morena

El 28 de septiembre de 2010, Romina Yan falleció de manera inesperada a sus 36 años. La noticia de la muerte de la hija de Cris Morena causó una enorme conmoción en todo el país. La actriz protagonista de emblemáticas telenovelas, como Chiquititas, estaba casada con Darío Giordano y era madre de tres hijos.

Valentín, el hijo de Romina Yan

Según trascendió en aquel entonces, la muerte de Romina Yan se produjo debido a una descompensación derivada de un aneurisma. Este evento inesperado truncó una carrera comprometedora y dejó una profunda tristeza en el ambiente artístico y en la familia Yankelevich.

En retrospectiva, Cris Morena relató ciertos episodios que interpretó como señales de una despedida inminente. “Yo creo que unos días antes, Romina se despidió, claramente se despidió”, contó la productora. También recordó que Romina le insistió en que se llevara a sus nietos unos días antes de su fallecimiento.

Además, rememoró un momento particularmente emotivo: “Me voy de su casa, hago marcha atrás, me frena, me mira fijo y me dice: ‘¡Cuidá a mis hijos!’”. El día anterior a su muerte, Romina le envió un mail con el símbolo del infinito, algo inusual en ella. “El día anterior a su muerte me mandó el círculo del infinito, porque ella pintaba mandalas. Ella nunca mandaba mails, no mandaba esas cosas”.