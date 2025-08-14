Cómo se conocieron Julieta Prandi y Emanuel Ortega: la historia de amor después del horror

Julieta Prandi logró rehacer su vida tras poder escapar de la tormentosa relación con Claudio Contardi. La actriz finalmente consiguió justicia tras el juicio que le otorgó 19 años de prisión a su ex marido por abuso sexual con graves secuelas. Durante todo este proceso estuvo acompañada por su actual pareja, Emanuel Ortega, quien fue parte clave de su proceso de recuperación y vuelta a la felicidad.

Desde 2020, Julieta Prandi está en pareja con Emanuel Ortega. El músico la acompañó en su recuperación después de años de violencia y actualmente es un gran sostén para la actriz. Incluso, la acompañó a sol y sombra durante todo el proceso legal que debió afrontar en los Tribunales de Campana.

Cómo se conocieron Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Tras años de violencia y abusos, Julieta Prandi se separó de Claudio Contardi en 2018 y firmó el divorcio en 2019. Tiempo después, el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar enamoró a conductora y desde 2020 la ha acompañado en todo este proceso judicial y emocional.

Emanuel Ortega saludó a Julieta Prandi por su cumpleaños.

Después de atravesar un largo proceso personal y de lograr sanar, la actriz se permitió volver a creer en el amor y confiar. Así fue como llegó Emanuel Ortega a su vida. “Es un hombre con todas las letras. Está a mi lado en todo momento, pase lo que pase. Emanuel es un gran consejero, mi amante y mi mejor amigo. Es esa persona que me inspira ganas de todo”, expresó en una nota para Hola Argentina.

A mediados de 2020, cuando ya se había separado legalmente de su exmarido, Julieta pudo hacer pública su relación con Emanuel. Desde entonces, ambos han compartido momentos juntos y se han dedicado palabras de aliento en cada momento.

Acerca de cómo fue que se conocieron, el propio cantante fue quien contó detalles del inicio de su historia de amor: “Me apareció una foto de ella y, no sé por qué, pero algo en esa foto me cautivó. Había algo en su mirada que me habló”. Cuando la contactó, Julieta le confesó que esa foto se la había sacado en un momento crucial de su vida. “Tal vez fue eso lo que vi”, reflexionó Emanuel ante Caras sobre el inicio de su historia de amor con la actriz.

Julieta Prandi y el saludo de cumpleaños a Emanuel Ortega

“Ella es una persona llena de vida, con una energía casi tangible. Eso provoca una atracción cuando uno camina por un sendero distinto”, expresó el músico. “Es muy generosa y obviamente me atrae lo que está a la vista de todos. Pero lo que más me atrae, admiro y respeto de ella es su fortaleza abrumadora. Tiene un espíritu guerrero pocas veces visto”, añadió sobre lo que lo ha enamorado de Julieta.