Comienza el juicio que podría llevar a Marcelo Corazza a 15 años de prisión por presunta corrupción de menores

Durante la más reciente emisión de “Lape Club Informativo”, Mauro Szeta comunicó que en las próximas horas comenzará el juicio contra Marcelo Corazza, quien es acusado de presunta corrupción de menores.

Puntualmente, al tratar el tema que respecta a Marcelo Corazza, el periodista informó: “Mañana empiezan a juzgarlo por corrupción de menores, puede enfrentar penas de hasta 15 años de prisión”.

Marcelo Corazza recibió la excarcelación. (Instagram Marcelo Corazza)

No obstante, Mauro Szeta también aclaró en qué condiciones estará Marcelo Corazza cuando inicie el juicio en cuestión: “Llega en libertad al juicio del día de mañana”.

Cabe mencionar que, Marcelo Corazza fue detenido el 20 de marzo del año 2023, esto luego de que se allanara su domicilio. El caso en cuestión escaló de manera significativa puesto que los hallazgos del mismo dieron con una red de asociación ilícita que explotaba sexualmente a menores de edad.

Como es de suponer, las investigaciones pertinentes del caso llevan varios meses en curso y, por medio de las mismas, no solo allanaron la casa de Marcelo Corazza, sino también de los otros tantos involucrados.

Marcelo Corazza, más complicado.

Tras el avance pertinente del caso, en el 2023, Marcelo fue puesto en libertad debido a que la Justicia no encontró pruebas contundentes que lo relacionen con la asociación ilícita previamente mencionada.

Sin embargo, Marcelo Corazza sigue imputado por corrupción de menores y este miércoles 27 de agosto deberá empezar a responder ante la Justicia sobre las acusaciones que lo persiguen.

Marcelo Corazza habló antes de defenderse ante la Justicia

Mientras que los hechos se esclarecen, Marcelo Corazza reside en Tigre con una tobillera electrónica que le imposibilita llevar una vida normal hasta que el juicio comience y se logren esclarecer los hechos.

Este 27 de agosto será un día clave para el productor y es por ello que las cámaras de América TV fueron en busca de su palabra. Ante la insistencia del equipo de “Intrusos”, Marcelo Corazza dijo: “Me voy a defender. Soy inocente, yo no me defendí nunca. Me voy a defender con la verdad”. Por último, pero no menos importante, el ex Gran Hermano remarcó: “Quiero que termine este mal momento ya”.