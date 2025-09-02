Claribel Medina se sinceró al hablar por primera vez de su adicción y conmovió a todos: “Una caída muy grande”.

En la más reciente emisión de La noche de Mirtha (eltrece), Claribel Medina abrió su corazón y compartió detalles íntimos sobre la dura batalla que enfrentó contra el alcoholismo.

Claribel Medina. Foto: captura pantalla

Durante la charla con Mirtha Legrand, la actriz y conductora no solo se refirió a lo que definió como la etapa más compleja de su vida, sino que también explicó cuáles fueron los recursos y apoyos que le permitieron sobreponerse y encontrar un nuevo equilibrio personal.

El terrible episodio que vivió Claribel Medina con su adicción

Durante la entrevista, Mirtha Legrand no dudó en destacar la fortaleza de su invitada y le expresó: “Tuviste un problema que superaste”. Frente a esa observación, Claribel Medina eligió ser sincera y reafirmó la importancia de visibilizar su experiencia personal al reconocer: “Tuve un problema con el alcohol, es importante decírselo a la gente”.

Después de compartir su experiencia, la artista fue más allá y ofreció una mirada profunda sobre lo que significa atravesar momentos difíciles siendo una figura pública. “A veces uno ve a una actriz, un actor o una persona conocida, y cree que no pasa por problemas. Pero a veces hay cicatrices que no cierran tan bien”, reflexionó con total honestidad, dejando en claro que detrás de la fama también existen luchas personales.

Medina reconoció que, a raíz de su adicción, vivió momentos de profundo dolor personal y que el punto de partida para cambiar su vida fue aceptar lo que le estaba sucediendo. “Cuando te equivocás está bueno reconocerlo; buscar ayuda, que fue lo que yo hice. Entregarme a la ayuda absoluta, mirar los ojos de la gente que me ama, pero sobre todo mirar mis propios ojos”, expresó con total honestidad.

En esa misma línea, agregó: “Sobre todo tuve que mirar mis propios ojos, saber lo que yo tenía que hacer para adentro: una reconciliación con aquellas cosas que no me perdonaba o no me gustaban”, dejando en claro que el proceso de sanación también implicó un fuerte trabajo de introspección.

Claribel Medina reapareció en redes.

Como parte de ese camino, la actriz destacó la importancia de su paso por Alcohólicos Anónimos, institución a la que asegura estar profundamente agradecida y con la que hoy colabora ofreciendo charlas en clínicas para ayudar a otros. “Trato de devolver todo lo que me dieron”, señaló.

Además, advirtió sobre la falta de atención médica en ciertos contextos: “Cuando la gente va al hospital por una caída muy grande, no le preguntan si bebió. Preguntan otras cosas, pero nunca si bebió”, subrayó, y remarcó la necesidad de que los profesionales de la salud tomen un rol más activo: “El médico tiene que preguntar: ¿por qué usted se cayó? ¿Qué le pasó? Y cuando te das cuenta de que hay un problema, tenés que hablar con esa persona, pedir ayuda y que la gente cercana sepa lo que sucedió”.

Claribel Medina confesó que hizo de joven

Para cerrar, dejó una reflexión poderosa sobre el aprendizaje que le dejó su experiencia: reconocer las propias vulnerabilidades no es un signo de debilidad, sino el primer paso para fortalecerse y salir adelante, un mensaje que fue profundamente valorado en la mesa de Mirtha.